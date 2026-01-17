Petr Fiala na kongrese ODS vylúčil kandidatúru na prezidenta a podporil Pavla
Český expremiér a končiaci predseda opozičnej ODS Petr Fiala v prejave na 32. kongrese strany označil občianskych demokratov za najlepšiu a najúspešnejšiu politickú stranu v krajine.
Zároveň dodal, že o jej vedenie sa už neuchádza, aby dal priestor ambicióznym spolustraníkom, a tiež vylúčil svoju kandidatúru na post prezidenta, informuje TASR podľa správy servera iDnes.cz.
„Bolo to 12 úspešných rokov, dokázali sme vstať z popola, vyhrávať voľby a vedieme tri najväčšie mestá... Sme najlepšou a najúspešnejšou politickou stranou," uviedol Fiala.
Vládnu stranu Motoristi sebe označil český expremiér vo svojom prejave za „paródiu na pravicu“ a stranu SPD Tomia Okamuru nazval „prokremeľským hnutím“. Hnutie ANO úradujúceho českého premiéra Andreja Babiša označil za „profesionálnu, zomknutú mašinériu, ktorá zvláda zásady politického boja“.
Cestou k volebnému úspechu ODS je podľa Fialu úzka spolupráca pravice a čiastočná integrácia, nie však dezintegrácia, cituje iDnes.cz.
„Proti sile populistov a radikálov treba postaviť silu zjednotenej pravice. Spolupráca je nevyhnutná cesta k úspechu ODS,“ povedal expremiér, ktorý stál aj na čele koalície SPOLU, tvorenej občianskymi demokratmi s TOP 09 a s ľudovcami.
Fiala zároveň oznámil, že nebude kandidovať na funkciu prezidenta. Úradujúca hlava štátu Petr Pavel podľa neho zvláda svoju funkciu dobre a bola by škoda, keby sa rozhodol nepokračovať.
Delegáti si na kongrese ODS, ktorý potrvá do nedele, zvolia nového predsedu. Kandidátmi sú súčasný podpredseda strany Martin Kupka a ostravský politik Radim Ivan.
