Sobota, 17.1.2026
Bratislava

Ifo: Trumpove clá znamenajú pre nemeckú ekonomiku trvalú záťaž

  • DNES - 12:03
  • Mníchov
Ifo: Trumpove clá znamenajú pre nemeckú ekonomiku trvalú záťaž

Colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa znamená pre nemecké hospodárstvo trvalú záťaž napriek dosiahnutej obchodnej dohode medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, upozorňuje ekonomický inštitút Ifo.

Americké clá sú pre nemeckú ekonomiku negatívnym šokom a škodia jej tromi spôsobmi,“ uviedla v piatok (16. 1.) Lisandra Flachová, riaditeľka Centra pre zahraničný obchod v mníchovskom inštitúte. „Po prvé, pretože Nemecko menej vyváža do USA, po druhé, pretože clá zasahujú čínsku ekonomiku, čím klesá dopyt po nemeckých tovaroch. Po tretie, pretože Čína kvôli Trumpovým clám hľadá nové trhy a tovary sa vo väčšej miere presúvajú do Európy, čo predstavuje konkurenciu pre Nemecko,“ vysvetlila ekonómka.

Ifo vo svojich modeloch predpokladá, že pokračujúca protekcionistická politika v USA trvalo zníži výkon najväčšej európskej ekonomiky približne o 0,13 %. „Vyzerá, že je to málo, ale je to veľa, pretože nemecká ekonomika má za sebou roky poklesu,“ upozornila Flachová. Podľa odhadov Ifo by export do USA mal v strednodobom horizonte klesnúť o 15 % a do Číny o 8 %, zatiaľ čo v EÚ a vo zvyšku sveta by mohol mierne vzrásť.

Trumpove clá zaťažujú aj investície, nakoľko mnohé podniky vzhľadom na neistotu zostávajú zdržanlivé, pokračovala ekonómka. Podľa skoršieho prieskumu Ifo 30 % nemeckých firiem, ktoré plánovali investície v USA, ich odložilo a 15 % ich úplne zrušilo.

Clá najviac zasiahli nemecký priemysel, keďže 60 % nemeckého vývozu do USA tvoria automobily, stroje a farmaceutické výrobky. Pozitívnymi výnimkami zostávajú poskytovatelia služieb, ktorí nie sú ovplyvnení Trumpovými clami, a nemecký poľnohospodársky sektor. Ten získal výhody v obchode s Čínou, pretože americké výrobky v dôsledku colného sporu medzi oboma veľmocami v ázijskej krajine zdraželi. „Tieto dva vplyvy na nemeckú ekonomiku sú však minimálne,“ poznamenala Flachová.

Dohoda medzi EÚ a USA z leta 2025, ktorá stanovuje colnú sadzbu 15 % pre väčšinu dovozov z EÚ do Ameriky, síce zabránila eskalácii, „ale neistota v oblasti obchodnej politiky pretrváva, pretože Trump zostáva nepredvídateľný“, uzavrela zástupkyňa inštitútu Ifo.

Zdroj: Info.sk, TASR
