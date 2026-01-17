Polícia vyšetruje úmrtie muža, telo našli v priekope
Polícia vyšetruje úmrtie muža neznámej totožnosti, ktorého telo našli v priekope na Lamačskej ceste v Bratislave.
Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Policajti aktuálne vykonávajú úkony súvisiace s nálezom tela muža doposiaľ neznámej totožnosti. Presné príčiny, ako aj okolnosti, za ktorých došlo k úmrtiu muža, budú predmetom vyšetrovania,“ skonštatoval Szeiff.
Informáciu o náleze tela prijala polícia v sobotu krátko po 9.15 h.
