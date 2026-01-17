Zelenskyj: Rusko sa pripravuje na novú vlnu masívnych útokov na Ukrajinu
- DNES - 11:27
- Kyjev
Z poznatkov ukrajinskej tajnej služby vyplýva, že Rusko pripravuje novú vlnu „masívnych útokov“ na Ukrajinu, uviedol v piatok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj.
Nemecká agentúra pripomína, že vyjadrenia Zelenského prišli v čase, keď sa Ukrajina v mrazivom počasí snaží udržať v prevádzke svoju energetickú sieť, ktorá je pravidelne terčom ruských útokov.
„S našimi partnermi hovoríme úprimne – o raketách protivzdušnej obrany aj o systémoch, ktoré tak veľmi potrebujeme,“ povedal Zelenskyj. „Dodávky sú nedostatočné,“ poznamenal ďalej.
Ukrajinský prezident zároveň vyzval spojencov svojej krajiny, aby urýchlili dodávky, pretože ukrajinská energetická infraštruktúra je čoraz viac vystavená ruským náletom.
Keďže teploty v noci klesajú až na -20 stupňov Celzia, systematické ruské útoky spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a tepla v celej krajine, pripomína DPA. Situácia je obzvlášť závažná v hlavnom meste Kyjev, kde úrady v uplynulých dňoch zaviedli núdzové odstávky elektriny.
