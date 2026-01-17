  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 17.1.2026Meniny má Nataša
Bratislava

JAR: Streľba pri Kapskom meste si vyžiadala najmenej sedem obetí

  • DNES - 10:28
  • Kapské Mesto
JAR: Streľba pri Kapskom meste si vyžiadala najmenej sedem obetí

Ozbrojenci v sobotu skoro ráno zastrelili v štvrti neďaleko Kapského Mesta v Juhoafrickej republike (JAR) sedem ľudí. Podľa tamojšej polície tento incident pravdepodobne súvisí s vydieraním.

Polícia vyšetruje streľbu v Marikane, pri ktorej zahynulo sedem ľudí – jedna žena a šesť mužov vo veku od 30 do 50 rokov,“ polícia uviedla vo svojom vyhlásení.

Pri útoku, ktorý sa odohral krátko po polnoci a „pravdepodobne súvisí s vydieraním“, utrpeli zranenia aj tri ďalšie osoby.

Podozriví ušli z miesta činu a zatiaľ nebol nikto zadržaný,“ uviedla polícia s tým, že bolo spustené pátranie a vyšetrovanie naďalej pokračuje.

Spomínaný útok je najnovším v rade masových strelieb, ktoré otriasli touto 63-miliónovou krajinou sužovanou kriminalitou.

Táto najindustrializovanejšia krajina kontinentu, zápasí so zakorenenou kriminalitou a korupciou, za ktorými stoja organizované siete. Podľa údajov polície bolo v období od júla do septembra minulého roka zabitých v priemere 63 ľudí denne. Dve samostatné masové streľby v decembri, pri ktorých ozbrojenci vtrhli do hostela a baru, si vyžiadali dvadsaťštyri obetí vrátane niekoľkých detí.

Sobotňajší útok sa odohral v mestskej časti Cape Flats, ktorá je známa násilím gangov. Počas prvých deviatich mesiacov roku 2025 tu zaznamenali vyše 2000 vrážd.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

DNES - 8:50Zahraničné

Slovensko bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj s americkými technológiami, vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico.

Súd v USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim

Súd v USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim

DNES - 6:25Zahraničné

Sudkyňa v piatok nariadila federálnym imigračným agentom obmedziť zásahy proti pokojne protestujúcim osobám v americkom štáte Minnesota.

Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov

Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov

DNES - 5:11Zahraničné

Takmer 50 venezuelských vojakov bolo medzi desiatkami ľudí, ktorí boli zabití pri operácii, v ktorej americké špeciálne jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura s manželkou a odviezli ich pred súd v New Yorku.

Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

DNES - 4:32Zahraničné

Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko.

Vosveteit.sk
Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRILegendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciuArcheológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovaťRuský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedciOzempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP