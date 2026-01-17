JAR: Streľba pri Kapskom meste si vyžiadala najmenej sedem obetí
- DNES - 10:28
- Kapské Mesto
Ozbrojenci v sobotu skoro ráno zastrelili v štvrti neďaleko Kapského Mesta v Juhoafrickej republike (JAR) sedem ľudí. Podľa tamojšej polície tento incident pravdepodobne súvisí s vydieraním.
„Polícia vyšetruje streľbu v Marikane, pri ktorej zahynulo sedem ľudí – jedna žena a šesť mužov vo veku od 30 do 50 rokov,“ polícia uviedla vo svojom vyhlásení.
Pri útoku, ktorý sa odohral krátko po polnoci a „pravdepodobne súvisí s vydieraním“, utrpeli zranenia aj tri ďalšie osoby.
„Podozriví ušli z miesta činu a zatiaľ nebol nikto zadržaný,“ uviedla polícia s tým, že bolo spustené pátranie a vyšetrovanie naďalej pokračuje.
Spomínaný útok je najnovším v rade masových strelieb, ktoré otriasli touto 63-miliónovou krajinou sužovanou kriminalitou.
Táto najindustrializovanejšia krajina kontinentu, zápasí so zakorenenou kriminalitou a korupciou, za ktorými stoja organizované siete. Podľa údajov polície bolo v období od júla do septembra minulého roka zabitých v priemere 63 ľudí denne. Dve samostatné masové streľby v decembri, pri ktorých ozbrojenci vtrhli do hostela a baru, si vyžiadali dvadsaťštyri obetí vrátane niekoľkých detí.
Sobotňajší útok sa odohral v mestskej časti Cape Flats, ktorá je známa násilím gangov. Počas prvých deviatich mesiacov roku 2025 tu zaznamenali vyše 2000 vrážd.
