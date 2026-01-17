SaS chce opätovne ustanoviť 17. november ako deň pracovného pokoja
Opozičná strana SaS chce opätovne ustanoviť štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november) ako deň pracovného pokoja.
Upozorňuje pri tom na dôležitosť sviatku. Mieni, že zrušenie dňa pracovného pokoja 17. novembra vyslal negatívny signál k verejnosti o dôležitosti historickej pamäte a hodnôt slobody a demokracie. Zmenu chce docieliť novelou zákona o štátnych sviatkoch a dňoch pracovného pokoja, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR.
„Vrátenie 17. novembra medzi dni pracovného pokoja má nielen symbolický, ale aj praktický občiansky význam. Deň pracovného pokoja vytvára reálny priestor na dôstojnú verejnú spomienku, na účasť občanov na spomienkových aktoch, verejných zhromaždeniach, vzdelávacích a kultúrnych podujatiach, ako aj na medzigeneračný prenos historickej pamäti. Ak je tento štátny sviatok pracovným dňom, jeho spoločenský a občiansky rozmer sa prirodzene oslabuje,“ skonštatovali poslanci parlamentu za SaS, ktorí úpravu predložili.
Pripomenuli dôležitosť sviatku. „November 1989, na ktorý tento štátny sviatok odkazuje, predstavuje jeden zo základných historických a hodnotových pilierov moderného demokratického zriadenia SR. Pripomína pád komunistického totalitného režimu, návrat občianskych slobôd, politického pluralizmu a právneho štátu. Ide o udalosť, bez ktorej by neexistoval súčasný ústavný a demokratický poriadok SR. Sviatok zároveň pripomína udalosti zo 17. novembra 1939 a odpor študentov v okupovanej Prahe proti nacistickej agresii. Tým sa zdôrazňuje boj proti obom totalitám 20. storočia,“ doplnili.
Predkladatelia si podľa svojich slov uvedomujú, že opätovné zavedenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja bude mať čiastočný negatívny vplyv na príjmy rozpočtu verejnej správy. „Považujeme však za legitímne, aby demokratický štát niesol primerané ekonomické náklady spojené s ochranou a pripomínaním svojich základných hodnotových východísk. Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a ich pripomínanie nemôže byť podriadené výlučne krátkodobým ekonomickým ukazovateľom,“ dodali.
Deň boja za slobodu a demokraciu sa na Slovensku slávi od roku 2001. Zrušenie dňa pracovného pokoja počas tohto sviatku bolo súčasťou konsolidačného balíka opatrení.
SHMÚ: S hmlou treba v sobotu ráno rátať na celom území SR
Na celom Slovensku sa môže v sobotu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa.
Hrabko: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily
Zámer predsedu KDH Milana Majerského pokúsiť sa v nadchádzajúcich parlamentných voľbách spojiť na kandidátnej listine tohto hnutia konzervatívne sily môže byť správny, ale zrejme nie je realistický.
Kamil Šaško nariadil audit verejných obstarávaní v rezorte zdravotníctva
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nariadil interný audit relevantných verejných obstarávaní za ostatné obdobie v rezorte zdravotníctva.
Polícia obvinila tri osoby z podvodu, ktorý presahoval tri milióny eur
Polícia obvinila tri osoby zo subvenčného podvodu, jedného z nich aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Obvinení sa ho mali dopustiť počas pandémie Covid-19.