SHMÚ: S hmlou treba v sobotu ráno rátať na celom území SR
Na celom Slovensku sa môže v sobotu ráno tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Meteorológovia preto pre všetky okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne do 10.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.
SaS chce opätovne ustanoviť 17. november ako deň pracovného pokoja
Opozičná strana SaS chce opätovne ustanoviť štátny sviatok Deň boja za slobodu a demokraciu (17. november) ako deň pracovného pokoja.
Hrabko: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily
Zámer predsedu KDH Milana Majerského pokúsiť sa v nadchádzajúcich parlamentných voľbách spojiť na kandidátnej listine tohto hnutia konzervatívne sily môže byť správny, ale zrejme nie je realistický.
Kamil Šaško nariadil audit verejných obstarávaní v rezorte zdravotníctva
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nariadil interný audit relevantných verejných obstarávaní za ostatné obdobie v rezorte zdravotníctva.
Polícia obvinila tri osoby z podvodu, ktorý presahoval tri milióny eur
Polícia obvinila tri osoby zo subvenčného podvodu, jedného z nich aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Obvinení sa ho mali dopustiť počas pandémie Covid-19.