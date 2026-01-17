  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 17.1.2026Meniny má Nataša
Bratislava

Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

  • DNES - 8:50
  • Washington
Fico: Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny

Slovensko bude patriť medzi výnimočné krajiny, pretože v oblasti civilného jadrového programu bude mať skúsenosti tak s ruskými, ako aj s americkými technológiami, vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico v piatok po slávnostnom podpise dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky vo Washingtone, TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 – 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 MW na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň poďakoval ministerke hospodárstva Denise Sakovej za prípravu návrhu dohody.

Nový jadrový zdroj potrebujeme. Niektorým našim reaktorom postupne končí životnosť, okrem toho musíme reagovať na zvýšené energetické potreby, na elektromobilitu, záujem stavať dátové centrá a vytvárať podmienky pre umelú inteligenciu. Slovensko musí mať aj ambíciu byť vývozcom elektrickej energie. Toto všetko je dôvod, pre ktorý chceme mať nový jadrový blok v stopercentnom vlastníctve štátu. Hoci máme dnes na Slovensku šesť funkčných reaktorov v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, vlastníme iba 34 percent z tohto jadrového bohatstva,“ skonštatoval Fico.

Slovensko podľa premiéra nebude nikdy ekonomickou alebo vojenskou veľmocou vzhľadom na veľkosť svojej ekonomiky, môže byť však významným medzinárodným hráčom. „Kto bude mať v blízkej budúcnosti zdroje zabezpečujúce sebestačnosť krajiny v elektrickej energii a súčasne schopnosť vyvážať elektrinu, bude bezpečnou krajinou,“ povedal.

Aby som zabezpečil energetickú bezpečnosť Slovenska, zavelil som v roku 2008 dostavbu dvoch blokov v Mochovciach. A to napriek tomu, aký odpor proti jadru bol vtedy v orgánoch EÚ. Naše rozhodnutie v roku 2008 bolo nadčasové a správne. Také isté je aj rozhodnutie stavať do rúk štátu úplne nový obrovský jadrový zdroj a diverzifikovať dodávateľov technológie,“ zdôraznil premiér.

Na slávnostnej ceremónií sa za americkú stranu zúčastnil minister energetiky Christopher A. Wright, súčasťou slovenskej delegácie boli aj predseda vlády SR Robert Fico a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Z Washingtonu sa Fico po podpise zmluvy presunie na juh USA na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční v sobotu o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Súd v USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim

Súd v USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim

DNES - 6:25Zahraničné

Sudkyňa v piatok nariadila federálnym imigračným agentom obmedziť zásahy proti pokojne protestujúcim osobám v americkom štáte Minnesota.

Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov

Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov

DNES - 5:11Zahraničné

Takmer 50 venezuelských vojakov bolo medzi desiatkami ľudí, ktorí boli zabití pri operácii, v ktorej americké špeciálne jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura s manželkou a odviezli ich pred súd v New Yorku.

Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

DNES - 4:32Zahraničné

Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko.

USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu

USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu

DNES - 4:08Zahraničné

Minister energetiky USA Christopher A. Wright a predseda vlády SR Robert Fico podpísali vo Washingtone medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska.

Vosveteit.sk
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciuArcheológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovaťRuský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedciOzempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP