Súd v USA nariadil imigračným agentom obmedziť zásahy voči protestujúcim
- DNES - 6:25
- Washington
Sudkyňa v piatok nariadila federálnym imigračným agentom obmedziť zásahy proti pokojne protestujúcim osobám v americkom štáte Minnesota po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že v súvislosti s demonštráciami nie je bezprostredne potrebné uplatňovať zákon o povstaní (Insurrection Act).
V 83-stranovom nariadení sudkyňa okresného súdu Katherine Menendezová prikazuje imigračným agentom, aby zmiernili svoju agresívnu taktiku a zdržali sa zatýkania pokojných protestujúcich a vodičov, ako aj používania slzného plynu voči demonštrantom.
Sudkyňa dala Ministerstvu vnútornej bezpečnosti (DHS) 72 hodín na to, aby súčasnú operáciu v severoamerickom meste zosúladilo s jej požiadavkami. Nariadenie sudkyne prichádza po dvoch incidentoch, pri ktorých federálni agenti začali strieľať na demonštrantov, pričom zabili jednu osobu a zranili ďalšiu v priebehu jedného týždňa.
V inom právnom kroku, ktorý by mohol ešte viac vyhrotiť patovú situáciu medzi Bielym domom a volenými zástupcami Minnesoty, ministerstvo spravodlivosti vyšetruje guvernéra Minnesoty Tima Walza a starostu Minneapolisu Jacoba Freya za údajné marenie výkonu imigračného práva. Obaja vyzvali na pokojné protesty proti imigračným raziám v ich štáte. Ministerstvo spravodlivosti sa k prípadu odmietlo vyjadriť.
Trump v reakcii na rozsiahle demonštrácie v štáte Minnesota vo štvrtok pohrozil aktivovaním zákona o povstaní z roku 1807. Tento zákon umožňuje prezidentovi nasadiť vojakov na území Spojených štátov, federalizovať Národné gardy jednotlivých štátov a nasadiť ich napriek námietkam guvernérov, ktorým sú podriadené.
„Keby som to potreboval, použil by som to. Nemyslím si, že nateraz existuje nejaký dôvod, aby som to použil,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome, keď sa ho na tento krok pýtali.
Občania v štáte Minnesota protestujú proti postupom Imigračného a colného úradu (ICE). Protesty vypukli po tom, čo agent ICE v meste Minneapolis minulú stredu zastrelil 37-ročnú Renee Nicole Macklin Goodovú. Agent ju zastrelil v jej aute, keď sa údajne pokúšala doňho naraziť. Toto tvrdenie však spochybňujú videá z miesta činu, podľa ktorých sa Goodovej vozidlo agentovi vyhýbalo. Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť aj prezident Trump tvrdia, že agent konal v sebaobrane, a ministerstvo označilo Goodovej počínanie za akt domáceho terorizmu.
Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov
Takmer 50 venezuelských vojakov bolo medzi desiatkami ľudí, ktorí boli zabití pri operácii, v ktorej americké špeciálne jednotky zajali prezidenta Nicolása Madura s manželkou a odviezli ich pred súd v New Yorku.
Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu
Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko.
USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu
Minister energetiky USA Christopher A. Wright a predseda vlády SR Robert Fico podpísali vo Washingtone medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska.
Agentúra EÚ odporúča aerolíniám vyhýbať sa iránskemu vzdušnému priestoru
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v Kolíne nad Rýnom v piatok vyzvala letecké spoločnosti z členských štátov, aby sa ich lietadlá vyhli vzdušnému priestoru Iránu.