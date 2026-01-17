Pri americkom údere na Madura zahynulo 47 venezuelských vojakov
- DNES - 5:11
- Caracas
Takmer 50 venezuelských vojakov bolo medzi desiatkami ľudí, ktorí boli zabití pri operácii, v ktorej americké špeciálne jednotky tento mesiac zajali prezidenta Nicolása Madura s manželkou a odviezli ich pred súd v New Yorku, uviedlo v piatok venezuelské ministerstvo obrany.
Ministerstvo aktualizovalo pôvodný počet obetí z radov armády z pôvodných 23 a uviedlo, že pri útoku prišlo o život 47 vojakov, z toho deväť žien.
Celkový počet obetí dosiahol 83, uviedol venezuelský minister obrany Vladimir Padrino Lopez. Medzi nimi bolo 32 kubánskych vojakov, z ktorých niektorí boli pridelení k Madurovej ochranke.
Celkový počet obetí bol upravený smerom nadol z pôvodných 100, o ktorých ministerstvo vnútra krajiny informovalo 7. januára.
Pri útoku, ktorý začal bombardovaním vojenských cieľov a vyvrcholil príchodom amerických špeciálnych jednotiek vrtuľníkom, ktoré zajali Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú, bolo zranených viac ako 112 ľudí.
„Čo urobili muži a ženy našich Bolívarovských národných ozbrojených síl tvárou v tvár vojenskej agresii? Obetovali svoje životy, uctili si históriu a vlasť,“ povedal Padrino na piatkovej slávnosti, ktorá sa konala na počesť padlých vojakov.
Dočasná prezidentka Delcy Rodríguezová, oddaná obhajkyňa Madura, ktorá prevzala moc po jeho zosadení, vyhlásila sedemdňový smútok za obete útoku z 3. januára.
Minister vnútra Diosdado Cabello tento týždeň uviedol, že experti používajú DNA na identifikáciu obetí, z ktorých niektoré boli pri americkom útoku „rozmetané na malé kúsky“.
Úplný prehľad civilných obetí zatiaľ nebol zverejnený.
Maduro a jeho manželka v Spojených štátoch čelia viacerým obvineniam vrátane narkoterorizmu. Maduro pred súdom v New Yorku dva dni po zadržaní vyhlásil, že je nevinný.
