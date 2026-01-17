Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu
- DNES - 4:32
- Helsinki
Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko, píše TASR podľa webu fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Podľa Alko spotreba liehovín známych vo Fínsku ako „Kossu“ klesla za posledné desaťročie v priemere o 150.000 litrov ročne. Ak bude súčasný trend pokračovať, do roku 2038 podľa predajcu klesne na nulu.
Značka Koskenkorva sa objavila na pultoch Alko v roku 1953 a najvyššie predaje mala koncom 80. rokov. Odvtedy sa návyky Fínov v pití alkoholu radikálne zmenili.
„Staršie generácie uprednostňujú silnejší alkohol. Mladí ľudia naopak nakupujú podľa chuti,“ povedal pre YLE Kari Nurmela, ktorý prevádzkuje predajňu Alko hneď vedľa liehovaru Koskenkorva v rovnomennej dedine na západe Fínska. Podiel Koskenkorvy na predaji znižuje aj rozširujúci sa výber iných značiek v Alko, ktorý má na predaj alkoholu štátny monopol.
„A nemali by sme zabúdať ani na vplyv zdaňovania na klesajúcu spotrebu silných liehovín,“ dodal Nurmela. Vo Fínsku v zásade platí, že čím vyššie percento alkoholu obsahuje nápoj, tým vyššia je aj spotrebná daň, jedna z najvyšších v Európe.
Silnejšie liehoviny sú priamo spájané s množstvom zdravotných problémov. Ochorenia pečene a iné choroby súvisiace s alkoholom postihujú najmä ľudí nad 60 rokov, poznamenala Pia Mäkeläová z fínskeho Úradu verejného zdravotníctva (THL).
Podľa THL sa pravidelná konzumácia alkoholu vo Fínsku od roku 2020 znižuje. Medzi rokmi 2016 a 2023 sa podiel tých, ktorí pijú alkohol týždenne alebo častejšie, znížil z 52 percent na 48 percent u mužov a z 29 percent na 22 percent u žien. Podiel abstinentov sa nezmenil, je to približne desať percent u mužov a 14 percent u žien.
„Vo Fínsku alkoholizmus často začína pivom, hoci keď sa problémy s alkoholom zhoršujú, mnohí sa obracajú na silné alkoholické nápoje,“ povedal Mäkeläová. Podľa nej však mladí Fíni už nečelia takému tlaku rovesníkov alebo spoločnosti, aby začali piť alkohol, ako predchádzajúce generácie.
„Zlatý vek Kossu sa zdá byť za nami a najviac jej fanúšikov nájdeme medzi staršou generáciou,“ povedala.
