Agentúra EÚ odporúča aerolíniám vyhýbať sa iránskemu vzdušnému priestoru
- DNES - 4:04
- Kolín nad Rýnom
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v Kolíne nad Rýnom v piatok vyzvala letecké spoločnosti z členských štátov, aby sa ich lietadlá vyhli vzdušnému priestoru Iránu.
„Prítomnosť a možné použitie širokej škály zbraní a systémov protivzdušnej obrany v kombinácii s nepredvídateľnými reakciami štátu... predstavuje vysoké riziko pre civilné lety vo všetkých nadmorských výškach a letových úrovniach,“ uviedla EASA v správe o potenciálnych konfliktných zónach.
Podľa vyhlásenia napätie v regióne a možnosť vojenskej akcie Spojených štátov zvýšili pohotovosť iránskej protivzdušnej obrany. To zvyšuje riziko nesprávnej identifikácie lietadiel v iránskom vzdušnom priestore.
Dôvodom napätia sú protesty a následná tvrdá reakcia iránskych úradov. Demonštrácie sa začali 28. decembra pre ekonomické problémy krajiny a prerástli do protestov priamo ohrozujúcich teokratický režim. Zdá sa, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdou reakciou v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a hrozbou trestov smrti. V piatok sa však nezvyčajne poďakoval iránskej vláde za to, že podľa jeho slov nepristúpila k plánovaným popravám stoviek politických väzňov.
Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu
Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko.
USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu
Minister energetiky USA Christopher A. Wright a predseda vlády SR Robert Fico podpísali vo Washingtone medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska.
Dánsky generál: V okolí Grónska sme nezaznamenali žiadne čínske a ruské plavidlá
Šéf dánskeho Spoločného arktického velenia Soren Andersen v piatok uviedol, že v okolí Grónska nezaznamenali žiadne čínske ani ruské plavidlá.
Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove
Ukrajinskí a americkí vyjednávači budú rokovať v Miami o bezpečnostných zárukách a povojnovej obnove Ukrajiny, napísala na sociálnych sieťach v piatok ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.