  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 17.1.2026Meniny má Nataša
Bratislava

Agentúra EÚ odporúča aerolíniám vyhýbať sa iránskemu vzdušnému priestoru

  • DNES - 4:04
  • Kolín nad Rýnom
Agentúra EÚ odporúča aerolíniám vyhýbať sa iránskemu vzdušnému priestoru

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v Kolíne nad Rýnom v piatok vyzvala letecké spoločnosti z členských štátov, aby sa ich lietadlá vyhli vzdušnému priestoru Iránu.

Prítomnosť a možné použitie širokej škály zbraní a systémov protivzdušnej obrany v kombinácii s nepredvídateľnými reakciami štátu... predstavuje vysoké riziko pre civilné lety vo všetkých nadmorských výškach a letových úrovniach,“ uviedla EASA v správe o potenciálnych konfliktných zónach.

Podľa vyhlásenia napätie v regióne a možnosť vojenskej akcie Spojených štátov zvýšili pohotovosť iránskej protivzdušnej obrany. To zvyšuje riziko nesprávnej identifikácie lietadiel v iránskom vzdušnom priestore.

Dôvodom napätia sú protesty a následná tvrdá reakcia iránskych úradov. Demonštrácie sa začali 28. decembra pre ekonomické problémy krajiny a prerástli do protestov priamo ohrozujúcich teokratický režim. Zdá sa, že medzičasom utíchli po tvrdých zákrokoch bezpečnostných síl, pri ktorých podľa aktivistov zahynulo vyše 2700 ľudí.

Americký prezident Donald Trump pohrozil Iránu tvrdou reakciou v súvislosti so zásahmi proti demonštrantom a hrozbou trestov smrti. V piatok sa však nezvyčajne poďakoval iránskej vláde za to, že podľa jeho slov nepristúpila k plánovaným popravám stoviek politických väzňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

Fínsko: Značku Koskenkorva ohrozuje zmena návykov mladých ľudí pri pití alkoholu

DNES - 4:32Zahraničné

Predaj ikonických liehovín Koskenkorva klesol na najnižšiu úroveň v histórii. Uviedol to štátny predajca alkoholu Alko.

USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu

USA a Slovensko podpísali dohodu o posilnení civilného jadrového programu

DNES - 4:08Zahraničné

Minister energetiky USA Christopher A. Wright a predseda vlády SR Robert Fico podpísali vo Washingtone medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska.

Dánsky generál: V okolí Grónska sme nezaznamenali žiadne čínske a ruské plavidlá

Dánsky generál: V okolí Grónska sme nezaznamenali žiadne čínske a ruské plavidlá

VČERA - 21:22Zahraničné

Šéf dánskeho Spoločného arktického velenia Soren Andersen v piatok uviedol, že v okolí Grónska nezaznamenali žiadne čínske ani ruské plavidlá.

Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove

Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove

VČERA - 20:58Zahraničné

Ukrajinskí a americkí vyjednávači budú rokovať v Miami o bezpečnostných zárukách a povojnovej obnove Ukrajiny, napísala na sociálnych sieťach v piatok ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.

Vosveteit.sk
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovaťRuský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedciOzempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP