Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove

Ukrajinskí a americkí vyjednávači budú v sobotu rokovať v Miami o bezpečnostných zárukách a povojnovej obnove Ukrajiny, napísala na sociálnych sieťach v piatok ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.

Zajtra (v sobotu) budú mať v Miami vyjednávacie tímy Ukrajiny a Spojených štátov ďalšie kolo rokovaní,“ napísala Stefanišynová na sociálnej sieti X. Ukrajinskú stranu budú zastupovať tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov, vedúci kancelárie prezidenta Kyrylo Budanov a predseda poslaneckého klubu strany Sluha národa Davyd Arachamija. Zloženie americkej delegácie zatiaľ oznámené nebolo.

Zelenskyj v piatok počas tlačovej konferencie s českým prezidentom Petrom Pavlom oznámil, že ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov. Podľa jeho slov by dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Kyjev mohol byť podpísaný už počas nadchádzajúcej konferencie Svetového ekonomického fóra (WEF) v švajčiarskom Davose.

Ako zdôraznil prezident Volodymyr Zelenskyj, pracujeme na dvoch kľúčových dokumentoch: dohodách o bezpečnostných zárukách a hospodárskej prosperite Ukrajiny, ktoré by mohli byť podpísané na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Cieľom návštevy je spresniť tieto dohody s americkými partnermi,“ napísala ukrajinská veľvyslankyňa v USA.

Zelenskyj o ukončení vojny na Ukrajine koncom decembra rokoval aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Po stretnutí v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride americký prezident uviedol, že sa dosiahol „veľký pokrok“ a nevyriešené sú jedna alebo dve chúlostivé otázky vrátane územných, na ktoré majú Rusko a Ukrajina rozdielne názory a rokovania o nich budú pokračovať.

Zelenskyj povedal, že na Floride sa diskutovalo o „všetkých aspektoch mierového rámca“ a že 20-bodový mierový plán je „dohodnutý na 90 percent“.

Zdroj: Info.sk, TASR
