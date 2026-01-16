Trump plánuje omilostiť bývalú guvernérku Portorika Vázquezovú
- DNES - 19:59
- Washington
Americký prezident Donald Trump plánuje omilostiť bývalú guvernérku Portorika Wandu Vázquezovú zapletenú do korupcie. V piatok to oznámil predstaviteľ Bieleho domu, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.
Vázquezová sa v auguste 2025 priznala k porušeniu pravidiel financovania volebnej kampane a korupcii. Vo federálnom korupčnom prípade bol podľa úradov zapojený aj bývalý agent FBI a venezuelský bankár. Prokuratúra pre ňu žiada jeden rok väzenia a vynesenie rozsudku je naplánované na koniec tohto mesiaca.
Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu Trump považuje tento prípad za politické prenasledovanie. Vyšetrovanie republikánky Vázquezovej sa začalo krátko po tom, ako verejne podporila Trumpa v prezidentských voľbách 2020. Bývalú guvernérku zatkli v lete 2022.
Televízia CBS News uvádza, že Trump plánuje udeliť milosť aj ďalším dvom obžalovaným v tomto prípade.
