  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Trump plánuje omilostiť bývalú guvernérku Portorika Vázquezovú

  • DNES - 19:59
  • Washington
Trump plánuje omilostiť bývalú guvernérku Portorika Vázquezovú

Americký prezident Donald Trump plánuje omilostiť bývalú guvernérku Portorika Wandu Vázquezovú zapletenú do korupcie. V piatok to oznámil predstaviteľ Bieleho domu, píše TASR na základe správ agentúr AP a Reuters.

Vázquezová sa v auguste 2025 priznala k porušeniu pravidiel financovania volebnej kampane a korupcii. Vo federálnom korupčnom prípade bol podľa úradov zapojený aj bývalý agent FBI a venezuelský bankár. Prokuratúra pre ňu žiada jeden rok väzenia a vynesenie rozsudku je naplánované na koniec tohto mesiaca.

Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu Trump považuje tento prípad za politické prenasledovanie. Vyšetrovanie republikánky Vázquezovej sa začalo krátko po tom, ako verejne podporila Trumpa v prezidentských voľbách 2020. Bývalú guvernérku zatkli v lete 2022.

Televízia CBS News uvádza, že Trump plánuje udeliť milosť aj ďalším dvom obžalovaným v tomto prípade.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove

Ukrajina a USA budú v sobotu v Miami rokovať o zárukách a povojnovej obnove

DNES - 20:58Zahraničné

Ukrajinskí a americkí vyjednávači budú rokovať v Miami o bezpečnostných zárukách a povojnovej obnove Ukrajiny, napísala na sociálnych sieťach v piatok ukrajinská veľvyslankyňa vo Washingtone Oľha Stefanišynová.

Lula a šéfka EK: Obchodná dohoda EÚ a Mercosuru je kľúčová pre prosperitu

Lula a šéfka EK: Obchodná dohoda EÚ a Mercosuru je kľúčová pre prosperitu

DNES - 20:37Zahraničné

Ursula von der Leyenová a Luiz Inácio Lula da Silva v Riu de Janeiro ocenili obchodnú dohodu medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur ako významný krok pre prosperitu a multilateralizmus.

Blanár rozhodol o evakuácii a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Iráne

Blanár rozhodol o evakuácii a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Iráne

DNES - 19:31Zahraničné

Juraj Blanár prijal rozhodnutie o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Teheráne vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu v Iráne.

Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas

Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas

DNES - 18:10Zahraničné

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová je presvedčená, že v správnom čase ju zvolia za prezidentku, hoci Spojené štáty ju po zosadení Nicolása Madura odsunuli na vedľajšiu koľaj.

Vosveteit.sk
Ruský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovaťRuský patent odhalil, ako funguje nová ochrana „Oduvančik“ proti dronom. Ukrajina musí reagovať
Ozempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedciOzempic sľubuje rýchle chudnutie bez námahy. Takto ale môže pri nesprávnom užívaní oslabiť celý organizmus, varujú vedci
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP