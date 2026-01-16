  • Články
OpenAI začne v USA testovať reklamy v ChatGPT

OpenAI plánuje financovať svoj hlavný produkt ChatGPT aj prostredníctvom reklamy. Spoločnosť oznámila, že v USA čoskoro spustí testovanie reklamy v bezplatnej verzii ChatGPT a v novom základnom tarife ChatGPT Go. Platené programy Plus, Pro, Business a Enterprise zostanú aj naďalej bez reklám.

Firma zároveň zverejnila zásady, podľa ktorých bude reklamu zobrazovať. Podľa OpenAI reklama neovplyvní odpovede modelu a bude vždy jasne oddelená a označená. Spoločnosť tiež zdôraznila, že nepredáva dáta používateľov a konverzácie zostanú chránené pred inzerentmi. Používatelia budú môcť vypnúť personalizáciu a údaje používané na reklamu kedykoľvek vymazať.

Kto sa chce reklame úplne vyhnúť, bude musieť siahnuť po platenom programe ChatGPT Plus za 20 USD (17,22 eura) mesačne. Lacnejšia tarifa ChatGPT Go za 8 USD reklamu obsahovať bude. Testovanie reklám sa začne v USA, pričom termín pre Európu zatiaľ nie je známy.

Rozhodnutie predstavuje strategický obrat pre OpenAI. Generálny riaditeľ Sam Altman bol v minulosti proti reklamnému modelu, no v posledných mesiacoch sa k nemu vyjadroval otvorenejšie. Firma sa snaží nájsť nové zdroje príjmov, keďže prevádzka veľkých AI modelov je nákladná a viac než 90 % používateľov využíva bezplatnú verziu, ktorá pre OpenAI generuje len náklady.

(1 EUR = 1,1617 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
