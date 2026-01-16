Pijete kávu? Pozor na túto chybu pri užívaní doplnkov!
Ak ich užívate spolu s kávou, užívate ich takmer zbytočne. Pozor na efektívnosť týchto zdravotných doplnkov spolu s kofeínom.
Správne množstvo kávy je pre zdravého človeka nielen chutné, ale aj zdravotne výhodné. Ako tvrdí akademická inštitúcia Johns Hopkins Medicine, telo vďaka kofeínu lepšie spracúva cukor, chráni pred vznikom srdcových ochorení, podporuje zdravie pečene či dokonca posilňuje odolnosť vlákien DNA.
Ako ďalej uvádza analýza Štatistického úradu SR, priemerný Slovák v roku 2023 skonzumoval v priemere 3,3 kilogramu kávy. Celosvetovo sa pritom od októbra 2022 do októbra 2023 spotrebovalo vyše 173 miliónov 60-kilových vriec kávy.
Obľúbenosť tmavého životabudiča u nás aj vo svete netreba viac dokazovať. Káva má svoje miesto na stole množstva z nás, no nie vždy sú jej účinky len pozitívne. Ako pre denník The New York Post uviedol lekár Karan Rajan, spolu s kávou by sme nemali užívať niekoľko vitamínových doplnkov.
Železo
Foto: New Africa/Shutterstock.com
„Železo je najzreteľnejšie ovplyvnené kávou,“ uviedol Rajan pre The New York Post. Keďže polyfenoly v káve na seba naväzujú nehémové železo v tráviacom trakte, toto železo sa potom v tele ťažšie vstrebáva.
„Najviac to zaváži pri ľuďoch s nedostatkom železa, menštruácii, tehotenstve a vegánskej strave,“ uviedol Rajan. Doplnky so železom by ste podľa neho mali užiť aspoň dve hodiny pred pitím kávy alebo po ňom.
Zinok
Polyfenoly v káve sa v tele viažu aj so zinkom. „Následky závisia od dávky a načasovania, ale väčšinou nie sú ničivé,“ uviedol lekár. Ľudia, ktorí užívajú zinok kvôli jeho nedostatku alebo podpore imunity, by tak mali robiť v časovom odstupe po pití alebo pred pitím kávy.
Vápnik
Foto: KhunYing/Shutterstock.com
Hoci káva priamo neblokuje vstrebávanie vápnika, podporuje jeho vylučovanie. „Káva mierne spomaľuje vstrebávanie vápnika, a to najmä kvôli jeho zvýšenému vylučovaniu pri močení,“ vysvetlil Rajan. Na túto skutočnosť poukazuje aj výskum Britskej výživovej nadácie (British Nutrition Foundation), podľa ktorého pri jednej šálke kávy prichádzame zhruba o 5 miligramov vápnika.
Pozor na tento účinok by si mali dať najmä ľudia, ktorí potrebujú vápnik pre zdravie kostí. Pre väčšinu populácie však nedochádza k výraznému problému.
Horčík
Podobne ako vápnik, aj horčík sa vylučuje v moči pri nadmernom pití kávy. Tohto nápoja sa však podľa Rajana netreba celkom vzdať. „V skratke, horčík je lepšie užiť neskôr počas dňa, ale kávy sa netreba celkom vzdať,“ spresnil lekár.
Vitamíny skupiny B
Kofeín môže prispieť k rýchlemu vylučovaniu niektorých vitamínov skupiny B, a to najmä vitamínu B1. Tento typ vitamínov sa rozpúšťa vo vode, a ich prebytok sa vylučuje prostredníctvom moču.
V prípade, že nepijete nadmerné množstvo kávy, alebo bežne prijímate dostatok vitamínu B1, káva by vám nemala spôsobiť vážnejšie problémy.
Pozor aj na lieky
Foto: Kostikova Natalia/Shutterstock.com
Konzumenti kávy by mali byť opatrní nielen pri užívaní vitamínov, ale aj liekov. Štúdia publikovaná v roku 2021 vo vestníku Saudi Pharmaceutical Journal totiž prišla so zistením, že takáto kombinácia môže viesť k problémom.
Káva pri testovaní výrazne zvýšila čas rozpadu liečiv fevadol, solpadeine a relaxon, keď sa ňou zapili lieky s obsahom týchto látok. Okrem kávy v štúdii zisťovali aj vplyv koly, pomarančového džúsu, energetického nápoja a kyslého mlieka na takéto lieky.
„Testované nápoje by sa nemali používať ako náhrada vody pri užívaní liekov,“ uzavreli vedci.
