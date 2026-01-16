  • Články
Piatok, 16.1.2026
Bratislava

Blanár rozhodol o evakuácii a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Iráne

  DNES - 19:31
  Bratislava/Teherán
Blanár rozhodol o evakuácii a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Iráne

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár prijal rozhodnutie o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Teheráne vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu v Iráne, rastúce napätie a reálnu hrozbu eskalácie vojenského konfliktu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Naším prvoradým záujmom je vždy bezpečnosť občanov SR, ktorí sa nachádzajú v rizikových oblastiach vrátane vyslaných zamestnancov ministerstva. V tejto chvíli sú už všetci diplomati a pracovníci veľvyslanectva SR v Teheráne v bezpečí, mimo akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Moje rozhodnutie o dočasnom uzavretí zastupiteľského úradu je preventívnym krokom, ktorého cieľom je chrániť životy a zdravie, a neznamená zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Iránom,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Minister ocenil pripravenosť a koordináciu všetkých zapojených zložiek počas evakuácie a profesionálne zvládnutú reakciu na krízovú situáciu.

MZVEZ SR vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v súvislosti s protestami a stretmi demonštrantov s bezpečnostnými zložkami potvrdilo pre Irán 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.

Dôrazne varujeme našich občanov pred cestami do Iránu a v prípade, že sa tam nachádzajú, odporúčame, aby sa stiahli do bezpečia, vyhýbali sa demonštráciám, počkali na upokojenie situácie a v rámci možností urýchlene opustili Irán,“ informoval TASR komunikačný odbor MZVEZ SR.

Rezort diplomacie odporúča občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo potrebujú urgentne konzulárnu asistenciu, aby kontaktovali Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.

Všetky cestovné odporúčania MZVEZ SR sú na webovej stránke rezortu, aj na stránke zastupiteľského úradu v Teheráne v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.

Zdroj: Info.sk, TASR
