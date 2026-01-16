Blanár rozhodol o evakuácii a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Iráne
- DNES - 19:31
- Bratislava/Teherán
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár prijal rozhodnutie o evakuácii personálu a dočasnom uzatvorení veľvyslanectva SR v Teheráne vzhľadom na výrazne sa zhoršujúcu bezpečnostnú situáciu v Iráne, rastúce napätie a reálnu hrozbu eskalácie vojenského konfliktu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Naším prvoradým záujmom je vždy bezpečnosť občanov SR, ktorí sa nachádzajú v rizikových oblastiach vrátane vyslaných zamestnancov ministerstva. V tejto chvíli sú už všetci diplomati a pracovníci veľvyslanectva SR v Teheráne v bezpečí, mimo akéhokoľvek bezpečnostného rizika. Moje rozhodnutie o dočasnom uzavretí zastupiteľského úradu je preventívnym krokom, ktorého cieľom je chrániť životy a zdravie, a neznamená zníženie úrovne diplomatických vzťahov s Iránom,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Minister ocenil pripravenosť a koordináciu všetkých zapojených zložiek počas evakuácie a profesionálne zvládnutú reakciu na krízovú situáciu.
MZVEZ SR vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v súvislosti s protestami a stretmi demonštrantov s bezpečnostnými zložkami potvrdilo pre Irán 4. stupeň cestovného odporúčania - opustiť krajinu.
„Dôrazne varujeme našich občanov pred cestami do Iránu a v prípade, že sa tam nachádzajú, odporúčame, aby sa stiahli do bezpečia, vyhýbali sa demonštráciám, počkali na upokojenie situácie a v rámci možností urýchlene opustili Irán,“ informoval TASR komunikačný odbor MZVEZ SR.
Rezort diplomacie odporúča občanom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo potrebujú urgentne konzulárnu asistenciu, aby kontaktovali Medzinárodné operačné krízové centrum ministerstva na telefónnom čísle +421 2 5978 5978. Núdzová linka je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni vo všetkých časových pásmach po celom svete.
Všetky cestovné odporúčania MZVEZ SR sú na webovej stránke rezortu, aj na stránke zastupiteľského úradu v Teheráne v časti Cestovanie/Oznamy a upozornenia pred cestou.
Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas
Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová je presvedčená, že v správnom čase ju zvolia za prezidentku, hoci Spojené štáty ju po zosadení Nicolása Madura odsunuli na vedľajšiu koľaj.
Kličko: Školy v Kyjeve zostanú pre energetickú krízu zatvorené do februára
Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostanú zatvorené minimálne do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru.
Snemovňa nezvolila Rakušana za podpredsedu, čaká ho druhé kolo
Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok nezvolila šéfa opozičného hnutia STAN Víta Rakušana za podpredsedu dolnej komory parlamentu.
Putin telefonoval s Netanjahuom, ponúkol sa sprostredkovať rozhovory s Iránom
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom ohľadom situácie v Iráne.