Bratislava

Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas

  • DNES - 18:10
  • Washington
Machadová chce byť prezidentkou Venezuely, keď nastane správny čas

Venezuelská opozičná líderka María Corina Machadová je presvedčená, že v správnom čase ju zvolia za prezidentku, hoci Spojené štáty ju po zosadení Nicolása Madura odsunuli na vedľajšiu koľaj.

Prezident USA Donald Trump podporil ako dočasnú hlavu štátu bývalú viceprezidentku Delcy Rodríguezovú. Samotného Madura americké špeciálne jednotky pri operácii 3. januára zajali a previezli pred súd do New Yorku.

Myslím si, že budem zvolená za prezidentku Venezuely, prvú ženu prezidentku, keď príde správny čas,“ povedala Machadová v televízii Fox News po štvrtkovom stretnutí s Trumpom vo Washingtone. Jej vyjadrenie odvysielali v piatok.

Machadovej strana tvrdí, že Maduro zmanipuloval voľby v roku 2024. Takéto stanovisko podporili aj Washington a veľká časť medzinárodného spoločenstva. Trump však vyhlásil, že Machadová nemá dostatočnú podporu medzi Venezuelčanmi.

Machadová vo štvrtok odovzdala Trumpovi svoju medailu Nobelovej ceny za mier v snahe získať jeho podporu. „Zaslúži si ju,“ vyhlásila. „Bola to veľmi emotívna chvíľa, rozhodla som sa odovzdať medailu v mene ľudu Venezuely,“ dodala.

Nie je jasné, či si Trump po stretnutí v Bielom dome cenu ponechal. Nórsky Nobelov výbor uviedol, že ceny, ktoré udeľuje, nemožno preniesť na niekoho iného.

Zdroj: Info.sk, TASR
