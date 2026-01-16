Premiér: Cesta do USA je v súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou
- DNES - 17:52
- Bratislava/Washington
Pracovná cesta do USA je v plnom súlade so suverénnou slovenskou zahraničnou politikou. Uviedol to z amerického Washingtonu na sociálnej sieti premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na kritické vyjadrenia opozície.
Slovensko podľa neho potrebuje nové zdroje na výrobu elektrickej energie. „Z vlastných skúseností vieme potvrdiť, že náročné klimatické ciele a zvyšujúce sa energetické potreby nie je možné uspokojovať bez jadrovej energetiky. Po dobrých skúsenostiach s ruskou stranou diverzifikujeme a máme záujem o výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach v spolupráci s americkými partnermi,“ priblížil.
„Aj preto mienime dnes podpísať rámcovú dohodu medzi vládami USA a Slovenska. Až po podpise tejto zmluvy sa môžeme začať rozprávať o konkrétnej spolupráci Slovenska s americkými a ďalšími firmami pri výstavbe nového jadrového bloku,“ spresnil.
Nechcel by podľa svojich slov pôsobiť ako nemeckí politici, ktorí v mene ideologického zeleného šialenstva najskôr zatvorili všetky jadrové zdroje, aby dnes spolkový kancelár Friedrich Merz hovoril o obrovskej chybe. „Už v roku 2008 moja vláda prijala správne rozhodnutie, napriek obrovskému odporu v EÚ, dostavať 3. a 4. blok atómovej elektrárne v Mochovciach,“ podčiarkol.
„Ak má byť súčasťou mojej návštevy v USA aj stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, môžem to len veľmi privítať. Už som si zvykol, že po dôležitých stretnutiach s ruským či čínskym prezidentom som bol označovaný za ruského a čínskeho agenta, neprekvapuje ma preto, že dnes sa z opozičných úst a médií objavujú obvinenia, že som americký agent. To je pomerne pitoresktné, pretože sme spolu s USA v NATO. Bol som, som a budem len agentom Slovenskej republiky, na ničom inom mi nezáleží,“ podčiarkol Fico.
Uviedol, že je zhrozený z rétoriky protislovenskej opozície a médií, ktorá je zmesou šialenstva, nenávisti a neznalosti. Pre každého premiéra malej krajiny musí byť podľa neho cťou mať možnosť rokovať so svetovými lídrami a získavať informácie, ku ktorým sa protislovenská opozícia „kvôli svojej tuposti nikdy nedostane“.
„Zachytil som, že opozícia chce kvôli ceste do USA a zámeru postaviť nový jadrový blok zvolávať mimoriadny hospodársky výbor Národnej rady SR. Ide o čisté zúfalstvo. Ale ak chcú rokovať, tak nech si ako prvý bod rokovania dajú, ako pomohli v rokoch 2020 - 2023 strategickému výrobcovi hliníka v Žiari nad Hronom do hrobu," poznamenal.
Doplnil, že „len blázon by nevyužil pripravenosť územia v Jaslovských Bohuniciach na výstavbu nového jadrového bloku“. „Máme EIA, máme povolenie o umiestnení stavby, len získanie týchto povolení by trvalo desiatku rokov. Aj najväčší opoziční zurvalci vedia, že atómová elektráreň je pri súčasnom európskom nastavení cien elektrickej energie doslova mašina na peniaze a bez problémov zarobí na náklady jej výstavby. Preto nech psy štekajú, karavána ide ďalej,“ dodal z USA predseda vlády.
Predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska uviedli, že sa pokúsia zvolať rokovanie mimoriadneho Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti k výsledkom pracovnej cesty premiéra Róberta Fica do USA, kde sa zúčastňuje spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom (Smer-SD) na akte podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
Donald Trump pohrozil clami krajinám, ktoré nepodporia úsilie o získanie Grónska
Donald Trump pohrozil clami krajinám, ktoré nepodporia úsilie USA o získanie Grónska. Podľa jeho slov je ostrov pre USA dôležitý z hľadiska národnej bezpečnosti.
PS chce kvôli ceste premiéra do USA zvolať mimoriadny výbor
Progresívne Slovensko sa pýta, ako s nimi bude premiér Fico alebo ministerka Saková zdieľať informácie.
Takáč: Slovensko môže mať v novom období až o 30 % menej peňazí
Slovensko môže mať v novom programovom období podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča o 20 až 30 % menej finančných prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva.
Scania sa ohradila voči tvrdeniam o podvozkoch pre hasičské autá
Spoločnosť Scania sa ohradila voči tvrdeniam o dodaných podvozkoch pre hasičské autá.