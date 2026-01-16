Kličko: Školy v Kyjeve zostanú pre energetickú krízu zatvorené do februára
- DNES - 17:27
- Kyjev
Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostanú zatvorené minimálne do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru.
Metropola má v súčasnosti k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu, uviedol primátor Vitalij Kličko. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Je to prvýkrát v histórii nášho mesta, keď počas takýchto silných mrazov zostala väčšina mesta bez kúrenia a s obrovským nedostatkom elektriny,“ povedal Kličko. Kyjev s približne 3,6 milióna obyvateľov potrebuje denne asi 1700 megawattov elektrickej energie.
Primátor v rozhovore pre Reuters doplnil, že medzinárodní partneri Ukrajiny prispeli dodatočnými generátormi a opravárske tímy pracujú nepretržite na obnove dodávok tepla. Po nedávnom ruskom útoku, ktorý vyradil kúrenie v približne 6000 bytových domoch, je podľa jeho slov stále bez tepla asi 100 budov.
Ukrajina tento týždeň vyhlásila v energetickom sektore stav núdze. Jej energetická sieť vzdoruje kombinácii intenzívneho ruského bombardovania, extrémne nízkych teplôt a dlhodobých škôd spôsobených vojnou.
Snemovňa nezvolila Rakušana za podpredsedu, čaká ho druhé kolo
Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok nezvolila šéfa opozičného hnutia STAN Víta Rakušana za podpredsedu dolnej komory parlamentu.
Putin telefonoval s Netanjahuom, ponúkol sa sprostredkovať rozhovory s Iránom
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom ohľadom situácie v Iráne.
Prieskumná jednotka nemeckého Bundeswehru mieri do Grónska
Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl má v piatok večer doraziť do Grónska s úlohou posúdiť možnosť vojenských cvičení na tomto arktickom ostrove.
Zelenskyj na tlačovke s Pavlom: Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do USA
Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov rokovať o americkom pláne na ukončenie vojny s Ruskom.