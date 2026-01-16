  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Kličko: Školy v Kyjeve zostanú pre energetickú krízu zatvorené do februára

  • DNES - 17:27
  • Kyjev
Kličko: Školy v Kyjeve zostanú pre energetickú krízu zatvorené do februára

Školy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zostanú zatvorené minimálne do 1. februára pre vážnu energetickú krízu spôsobenú ruskými útokmi na infraštruktúru.

Metropola má v súčasnosti k dispozícii len približne polovicu elektrickej energie potrebnej na zabezpečenie svojho chodu, uviedol primátor Vitalij Kličko. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Je to prvýkrát v histórii nášho mesta, keď počas takýchto silných mrazov zostala väčšina mesta bez kúrenia a s obrovským nedostatkom elektriny,“ povedal Kličko. Kyjev s približne 3,6 milióna obyvateľov potrebuje denne asi 1700 megawattov elektrickej energie.

Primátor v rozhovore pre Reuters doplnil, že medzinárodní partneri Ukrajiny prispeli dodatočnými generátormi a opravárske tímy pracujú nepretržite na obnove dodávok tepla. Po nedávnom ruskom útoku, ktorý vyradil kúrenie v približne 6000 bytových domoch, je podľa jeho slov stále bez tepla asi 100 budov.

Ukrajina tento týždeň vyhlásila v energetickom sektore stav núdze. Jej energetická sieť vzdoruje kombinácii intenzívneho ruského bombardovania, extrémne nízkych teplôt a dlhodobých škôd spôsobených vojnou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Snemovňa nezvolila Rakušana za podpredsedu, čaká ho druhé kolo

Snemovňa nezvolila Rakušana za podpredsedu, čaká ho druhé kolo

DNES - 16:47Zahraničné

Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok nezvolila šéfa opozičného hnutia STAN Víta Rakušana za podpredsedu dolnej komory parlamentu.

Putin telefonoval s Netanjahuom, ponúkol sa sprostredkovať rozhovory s Iránom

Putin telefonoval s Netanjahuom, ponúkol sa sprostredkovať rozhovory s Iránom

DNES - 16:22Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom ohľadom situácie v Iráne.

Prieskumná jednotka nemeckého Bundeswehru mieri do Grónska

Prieskumná jednotka nemeckého Bundeswehru mieri do Grónska

DNES - 15:57Zahraničné

Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl má v piatok večer doraziť do Grónska s úlohou posúdiť možnosť vojenských cvičení na tomto arktickom ostrove.

Zelenskyj na tlačovke s Pavlom: Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do USA

Zelenskyj na tlačovke s Pavlom: Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do USA

DNES - 15:41Zahraničné

Ukrajinskí vyjednávači sú na ceste do Spojených štátov rokovať o americkom pláne na ukončenie vojny s Ruskom.

Vosveteit.sk
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP