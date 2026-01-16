  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Polícia obvinila tri osoby z podvodu, ktorý presahoval tri milióny eur

  • DNES - 17:04
  • Bratislava
Polícia obvinila tri osoby z podvodu, ktorý presahoval tri milióny eur

Polícia obvinila tri osoby zo subvenčného podvodu, jedného z nich aj z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. Obvinení sa ho mali dopustiť počas pandémie Covid-19.

Jednému z nich boli podvodným konaním od mája 2020 do decembra 2021 vyplatené finančné prostriedky štátom vo výške 3.336.896,43 eura. V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až deväť rokov a šesť mesiacov. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Obvinený 50-ročný Tony T. v období od mája 2020 do decembra 2021 podal prostredníctvom elektronickej schránky spoločnosti, v ktorej bol konateľom, žiadosť o poskytnutie paušálneho príspevku na úhradu časti mzdových nákladov zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb zasiahnutých mimoriadnou situáciou v čase pandémie ochorenia Covid-19. Finančné prostriedky, ktoré žiadal, bolo možné čerpať výlučne na zamestnancov v trvalom pracovnom pomere,“ ozrejmila polícia.

V období od mája 2020 do septembra 2020 predkladal podľa polície žiadosti o príspevok a predstieral existenciu zamestnancov v pracovnom pomere aj napriek tomu, že jeho spoločnosť nemala deklarované počty.

Na kontrolu nad žiadosťami si podľa polície v období od 15. októbra 2020 do 2. decembra 2021 zabezpečil 37-ročného Vladimíra M. a 49-ročného Ludvíka N. na podávanie elektronických výkazov pre priznanie finančného príspevku podpísaných ich zaručeným podpisom adresovaných Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorých aj naďalej nepravdivo deklarovali existenciu zamestnancov. Polícia dodala, že týmto konaním bolo Tonymu T. vyplatených viac ako 3.300.000 eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
KDH kritizuje verejné obstarávanie hasičských áut. Tvrdí, že bolo neefektívne

KDH kritizuje verejné obstarávanie hasičských áut. Tvrdí, že bolo neefektívne

DNES - 16:26Domáce

Opozičné KDH kritizuje verejné obstarávanie nových hasičských áut. Tvrdí, že štátne peniaze boli vynaložené neefektívne a netransparentne.

Rada prokurátorov nesúhlasí s novelou Trestného zákona z dielne SNS

Rada prokurátorov nesúhlasí s novelou Trestného zákona z dielne SNS

DNES - 15:40Domáce

Rada prokurátorov SR nesúhlasí s návrhom novely Trestného zákona z dielne koaličných poslancov za SNS, ktorou navrhujú okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch.

V rieke nehybne ležal muž, na mieste zasahovali policajti

V rieke nehybne ležal muž, na mieste zasahovali policajti

DNES - 13:58Domáce

Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh.

Kotlár sa nechystá odstúpiť, na odvolanie nevidí dôvod

Kotlár sa nechystá odstúpiť, na odvolanie nevidí dôvod

DNES - 13:56Domáce

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zo svojho postu podľa svojich slov nikdy neodstúpi.

Vosveteit.sk
Gemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na rizikáGemini bude čítať tvoje e-maily, správy a prezerať fotografie. Google sľubuje lepšiu personalizáciu, kritici upozorňujú na riziká
ChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokovChatGPT práve vyriešilo matematickú záhadu, ktorú ľudia nedokázali rozlúsknuť viac než 60 rokov
Európa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranuEurópa ide vo veľkom zbrojiť. Komisia práve schválila miliardové úvery na obranu
Cez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na SlovenskoCez Samsung Wallet si od januára odomkneš digitálnym kľúčom vybrané autá tejto značky: Novinka už prišla aj na Slovensko
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP