Snemovňa nezvolila Rakušana za podpredsedu, čaká ho druhé kolo
- DNES - 16:47
- Praha
Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok nezvolila šéfa opozičného hnutia STAN Víta Rakušana za podpredsedu dolnej komory parlamentu. V tajnej voľbe získal 83 hlasov, na zvolenie však potreboval podporu najmenej 92 poslancov. Informuje o tom TASR podľa správ portálu Novinky.cz a stanice ČT24.
Rakušan sa napriek neúspechu zúčastní aj v druhom kole voľby, ktoré by sa podľa predsedu volebnej komisie snemovne Martina Kolovratníka (ANO) mohlo uskutočniť v stredu 28. januára.
„V politike nemá ísť o funkcie, ale o princípy. Jedným z nich je spravodlivé zastúpenie strán vo vedení snemovne,“ poznamenal Rakušan s tým, že jeho nezvolenie ho neprekvapilo. „Teraz už (premiér) Andrej Babiš a jeho koalícia nemôžu ďalej predstierať, že rešpektujú vôľu voličov a demokratické zvyklosti,“ doplnil v príspevku na sociálnej sieti X.
Rakušan sa o funkciu uchádzal ako jediný kandidát a v predošlom volebnom období zastával funkciu ministra vnútra. Doplnil, že podpredsedníckemu postu by sa venoval naplno.
Poslanecká snemovňa má mať v tomto volebnom období štyroch podpredsedov. Doteraz boli do funkcie zvolení Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristi sebe) a Jan Skopeček (ODS). Predsedom snemovne sa v novembri stal líder hnutia SPD Tomio Okamura.
