Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

KDH kritizuje verejné obstarávanie hasičských áut. Tvrdí, že bolo neefektívne

  • DNES - 16:26
  • Bratislava
Opozičné KDH kritizuje verejné obstarávanie nových hasičských áut. Tvrdí, že štátne peniaze boli vynaložené neefektívne a netransparentne. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.

Ministerstvo vnútra aj Hasičský a záchranný zbor si za obstaranými vozidlami stoja.

Slovensko prechádza obdobím ťažkej vládnej konsolidácie. Štát žiada od občanov, aby si utiahli opasky a šetrili pri každom nákupe, zatiaľ čo ministerstvo vnútra podozrivo ohýba pravidlá v prospech vybraných firiem. Ak štát vynakladá 33 miliónov eur, musí tak robiť transparentne a s dôrazom na najvyššiu hodnotu za peniaze. Tu však vidíme pravý opak,“ vyhlásila poslankyňa Národnej rady SR Andrea Turčanová.

Poukázala pri tom na tri problémy hasičských áut. Európsky štandard objemu nádrže je podľa nej 4000 litrov. Rezort vnútra však požadoval 4300 litrov. Atypická požiadavka vyžaduje zásah do konštrukcie a bŕzd auta, čo pre renomovaných výrobcov robí účasť v tendri nerentabilnou.

Poslankyňa vyhlásila, že atypickou je aj kabína. „Požiadavka na konfiguráciu 1+3 je mimo bežnej sériovej výroby. Pre iných výrobcov by to znamenalo zdĺhavú a nákladnú homologizáciu vrátane nových crash testov, čo v termínoch obstarávania nie je možné stihnúť. Sériovú výrobu tejto konfigurácie spĺňa práve víťazná firma,“ poukázala.

Ako doplnila, rezort sa tiež sústreďuje na špecifickú techniku, kým hasiči v mestách a obciach žiadajú obnovu univerzálnych vozidiel. „Štát tak riskuje akcieschopnosť zborov v mestách kvôli nákupom na mieru,“ tvrdí Turčanová. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mal podľa nej vysvetliť tieto problémy.

Predstavitelia SaS a Hnutia Slovensko vo štvrtok (15. 1.) kritizovali nakúpené hasičské autá kategórie B.1. Závažné otázniky sa podľa Hnutia Slovensko týkajú pôvodu a technických parametrov vozidiel. Vyhlásili, že po preverení VIN čísel zistili, že môže ísť o staršie vozidlá. Hnutie sa tiež pýta, prečo zatiaľ neboli dodané všetky sľúbené vozidlá. SaS avizovala iniciovanie poslaneckého prieskumu na ministerstve vnútra.

Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič. Vozidlá podľa neho spĺňajú objednané parametre. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaroval, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna.

Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Ministerstvo vnútra odmietalo kritiku, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 tiež rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.

Ohradila sa aj spoločnosť Scania, ktorá pre vozidlá dodala podvozky. Vyjadrenia niektorých politikov nazvala zavádzajúcimi a klamlivými. Odmietla aj manipuláciu s VIN číslami.

Zdroj: Info.sk, TASR
