Putin telefonoval s Netanjahuom, ponúkol sa sprostredkovať rozhovory s Iránom
- DNES - 16:22
- Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin v piatok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom ohľadom situácie v Iráne.
Ponúkol sprostredkovať vzájomné rozhovory s cieľom ukľudniť napätie v regióne, píše TASR na základe správ agentúr DPA a TASS.
„Strany diskutovali o situácii na Blízkom východe a vývoji okolo Iránu. Vladimir Putin načrtol základné prístupy podporujúce zintenzívnenie politického a diplomatického úsilia na zabezpečenie stability a bezpečnosti v regióne,“ uviedol Kremeľ. Rusko je tiež pripravené „pokračovať vo svojom úsilí o sprostredkovanie a podporu konštruktívneho dialógu so všetkými zainteresovanými štátmi“.
Putin podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova telefonoval v piatok aj s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Ten ruského prezidenta údajne informoval o snahe ukľudniť situáciu v krajine.
V Iráne od 28. decembra pokračujú rozsiahle demonštrácie proti zlej ekonomickej situácii a teokratickej vláde, pri ktorých bezpečnostné sily tvrdo zasahujú voči protestujúcim. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) v stredu vyhlásila, že zomrelo najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Americký prezident Donald Trump preto pohrozil Iránu vojenskou intervenciou. Spojené štáty i Izrael vyjadrili demonštrantom podporu.
