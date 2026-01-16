Rada prokurátorov nesúhlasí s novelou Trestného zákona z dielne SNS
Rada prokurátorov SR nesúhlasí s návrhom novely Trestného zákona z dielne koaličných poslancov za SNS, ktorou navrhujú okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch.
Rada prokurátorov upozorňuje na vážne právne deficity, ktoré ohrozujú vnútornú bezpečnosť štátu, záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii, medzinárodným organizáciám a schopnosť orgánov činných v trestnom konaní efektívne bojovať proti narastajúcim formám extrémizmu a radikalizácie. TASR o tom informoval predseda Rady prokurátorov Stanislav Jakubčík.
„Rada prokurátorov konštatuje, že navrhované zmeny, najmä vypustenie trestných činov výroby (paragraf 422a), rozširovania (paragraf 422b) a prechovávania (paragraf 422c) extrémistických materiálov sú v priamom rozpore s požiadavkou na účinnú ochranu spoločnosti pred nenávistnými prejavmi,“ uviedol Jakubčík.
Rada prokurátorov vidí v návrhu zákona aj kriminologické riziko a stratu preventívnej funkcie práva. Upozorňuje, že vypustením trestnosti výroby a prechovávania extrémistických materiálov štát rezignuje na postih páchateľov v prípravných fázach radikalizácie, keď je ešte možné zabrániť páchaniu závažnejšej násilnej trestnej činnosti.
Praktickým dôsledkom prijatia návrhu zákona by podľa Rady prokurátorov SR bolo extrémne sťaženie dokazovania úmyslu páchateľa. „Orgány činné v trestnom konaní stratia možnosť postihovať osoby, ktoré distribuujú nenávistnú propagandu, pokiaľ sa nepodarí preukázať ich priame napojenie na konkrétne extrémistické skupiny alebo špecifický úmysel podnecovať k násiliu,“ upozorňuje Jakubčík.
Navrhované zníženie trestných sadzieb pri trestných činoch podpory a propagácie hnutí a prejavov sympatií nezodpovedá podľa Rady prokurátorov SR spoločenskej nebezpečnosti týchto činov. Takéto zníženie trestov podľa nej zbavuje súdy možnosti ukladať odstrašujúce sankcie v závažných prípadoch organizovaného šírenia extrémizmu a degraduje ochranu ústavného zriadenia.
Rada prokurátorov konštatuje, že predložený návrh nie je odbornou revíziou Trestného zákona, ale nebezpečným zásahom do mechanizmov ochrany demokracie, ktorý môže viesť k nárastu násilia a intolerancie v spoločnosti.
Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhuje v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnili to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby. Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná.
