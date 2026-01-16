  • Články
PS chce kvôli ceste premiéra do USA zvolať mimoriadny výbor

  • DNES - 14:28
  • Bratislava
PS chce kvôli ceste premiéra do USA zvolať mimoriadny výbor

Progresívne Slovensko sa pýta, ako s nimi bude premiér Fico alebo ministerka Saková zdieľať informácie.

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) sa pokúsi zvolať rokovanie mimoriadneho Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti k výsledkom pracovnej cesty premiéra Róberta Fica (Smer-SD) do USA, kde sa zúčastňuje spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a šéfom slovenskej diplomacie Jurajom Blanárom (Smer-SD) na akte podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Uviedli to v piatok na tlačovej besede predstavitelia PS.

Keď sa vráti premiér Fico zo Spojených štátov amerických, tak sa pokúsime zvolať mimoriadny hospodársky výbor. Uvidíme, či nám ho schvália podpismi opoziční kolegovia. Uvidíme, ako budú s nami premiér Fico alebo ministerka Saková zdieľať informácie,“ priblížil podpredseda PS Ivan Štefunko.

PS nie je podľa slov predsedu PS Michala Šimečku proti jadrovej energii alebo proti výstavbe nového jadrového reaktora. „Dokonca nie sme principiálne ani proti tomu, aby ho stavala firma Westinghouse, ale ide o spôsob, akým bolo o tom rozhodnuté. Vzhľadom na tú obrovskú sumu, ten spôsob (rozhodnutia) je bezprecedentný. Nedá sa to nazvať inak ako strategické a ekonomické hochštaplerstvo zo strany predsedu vlády,“ podčiarkol.

Šimečka upozornil, že o novom jadrovom zdroji nebola žiadna verejná diskusia. „Nepoznáme detaily a parametre tej dohody, neboli konzultácie napríklad s opozičnými stranami. Je veľmi pravdepodobné, ak to teda celé dostane zelenú, že túto výstavbu budú musieť podporiť aj budúce vlády, ktoré môžu byť zložené z dnešných opozičných strán, ale žiadna taká konzultácia nebola,“ podčiarkol predseda PS.

My nekritizujeme to, že vláda SR rozvíja spoluprácu v jadrovej energetike, teda v dôležitom sektore. Toto vôbec nekritizujeme, kritizujeme celkom jednoznačne okolnosti, za ktorých prichádza k rozhodnutiu o obrovských zdrojoch, ktoré zaviažu celé generácie,“ dodal člen predsedníctva PS Ivan Korčok.

Premiér SR Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky. S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár.

Zdroj: Info.sk, TASR
