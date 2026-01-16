  • Články
V rieke nehybne ležal muž, na mieste zasahovali policajti

  DNES - 13:58
  Liptovský Hrádok
Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh.

Vo štvrtok (15. 1.) ráno zachránili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok muža, ktorý nehybne ležal na chrbte v koryte rieky Belá v Liptovskom Hrádku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh. „Policajti sa po ľade opatrne dostali k tomuto mužovi a za ruky a nohy ho vytiahli z vody na breh,“ uviedla polícia.

Na brehu mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc pri podchladení a potom ho pomohli naložiť na hasičskú štvorkolku, ktorá ho previezla k vozidlu záchranárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
