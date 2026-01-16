V rieke nehybne ležal muž, na mieste zasahovali policajti
Vo štvrtok (15. 1.) ráno zachránili policajti z obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok muža, ktorý nehybne ležal na chrbte v koryte rieky Belá v Liptovskom Hrádku. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh. „Policajti sa po ľade opatrne dostali k tomuto mužovi a za ruky a nohy ho vytiahli z vody na breh,“ uviedla polícia.
Na brehu mužovi poskytli predlekársku prvú pomoc pri podchladení a potom ho pomohli naložiť na hasičskú štvorkolku, ktorá ho previezla k vozidlu záchranárov.
Kotlár sa nechystá odstúpiť, na odvolanie nevidí dôvod
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zo svojho postu podľa svojich slov nikdy neodstúpi.
Zrážka vlaku s osobou: Vlakovú dopravu prerušili
Osobný vlak mal zraziť človeka v koľajisku.
Dvořák: Šaško by mal trvať na odchode Kotlára z funkcie splnomocnenca
Rovnaký postoj ako Dvořák má aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
V Spišskej Starej Vsi sa konala spomienková omša
Na spomienkovej omši si pripomenuli obete tragédie spred roka.