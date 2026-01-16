  • Články
Kotlár sa nechystá odstúpiť, na odvolanie nevidí dôvod

  • DNES - 13:56
  • Bratislava
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zo svojho postu podľa svojich slov nikdy neodstúpi.

Vyhlásil, že bojuje za slovenské deti, pretože tie sa samostatne rozhodovať nemôžu. Na svoje prípadné odvolanie nevidí dôvod. Kotlár tak pre TASR reagoval na výzvy niektorých opozičných predstaviteľov, aby z pozície odišiel alebo, aby minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) trval na jeho skončení.

Aj keby som bol odvolaný premiérom, o čom som presvedčený, že na to nie je dôvod, budem pokračovať vo veci ako poslanec Národnej rady. Štát, a teda aj ja, musí chrániť princípy ústavy a zdravie detí v nevedomosti rodičov,“ vyhlásil s tým, že dodržiava a ctí si Ústavu SR aj princípy prísahy lekára.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) vyhlásil, že šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško by mal trvať na odchode Kotlára z funkcie vládneho splnomocnenca. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí že splnomocnenec by mal odstúpiť. Opoziční politici tak reagovali na medializované informácie týždenníka Plus 7 dní, že Kotlára polícia obvinila zo šírenia poplašnej správy. Kotlár pre TASR uviedol, že o obvinení nič nevie.

Zdroj: Info.sk, TASR
