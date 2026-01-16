Zrážka vlaku s osobou: Vlakovú dopravu prerušili
Osobný vlak mal zraziť človeka v koľajisku.
Aktualizované o 14:37
V piatok poobede došlo na železničnej stanici v Senci k nehode, pri ktorej vlak zrazil osobu v koľajisku. Informoval o tom portál Regióny.sk, ktorému to potvrdilo Operačné stredisko hasičského a záchranného zboru v Bratislave.
Ako informovali hasiči a záchranári, osoba v koľajisku mala zrážku prežiť. "Osoba zrážku s vlakom prežila, avšak utrpela zranenia – má mať poranenú dolnú končatinu," informovali Regióny.sk.
Vlakovú nehodu v Senci potvrdili bratislavskí krajskí hasiči na sociálnej sieti: „Hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (z Hasičskej stanice Senec) po príjazde na miesto udalosti ťažko zrazenú osobu vyslobodili spod jedného z vozňov a následne ju odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov,“ spresnili.
Na železničnej stanici v Senci po nehode dočasne prerušili vlakovú dopravu. Osobu mal zraziť osobný vlak, ktorý premáva medzi Bratislavou a Galantou.
K podobnej udalosti došlo na severe
Ako sme vás informovali, v utorok (13. 1.) došlo k zrážke vlaku s človekom v obci Vlachy v okrese Liptovský Mikuláš. Na mieste zasahovalo päť príslušníkov HaZZ z hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši s dvoma kusmi techniky.
Zrážku osobného vlaku s vozidlom zas hlásili o deň neskôr v stredu (14. 1.) na železničnom priecestí pri obci Bajč. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre potvrdilo, že vodič dodávky pravdepodobne nerešpektoval signalizačné zariadenie a do koľajiska vošiel v čase, keď tadiaľ prechádzal vlak.
V rieke nehybne ležal muž, na mieste zasahovali policajti
Muž sa držal ľadu a nevedel sa z rieky dostať na breh.
Kotlár sa nechystá odstúpiť, na odvolanie nevidí dôvod
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zo svojho postu podľa svojich slov nikdy neodstúpi.
Dvořák: Šaško by mal trvať na odchode Kotlára z funkcie splnomocnenca
Rovnaký postoj ako Dvořák má aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
V Spišskej Starej Vsi sa konala spomienková omša
Na spomienkovej omši si pripomenuli obete tragédie spred roka.