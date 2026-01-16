Politológ pred kongresom ODS: Fiala nekončí so škandálom, budúcnosť má otvorenú
- DNES - 13:36
- Praha
Podľa politológa má český expremiér v politike ešte dvere otvorené a môže všeličo dosiahnuť.
Bývalý český premiér Petr Fiala, ktorý po 12 rokoch v sobotu skončí vo funkcii predsedu Občianskej demokratickej strany (ODS), podľa českého politológa Miloša Brunclíka ukázal, že má zmysel budovať politické aliancie, spájať rôzne názory a robiť kompromisy. Keďže z premiérskeho postu odišiel bez kauzy, má podľa neho v politike ešte dvere otvorené a môže všeličo dosiahnuť. Strana, ktorej smerovanie v poslednej dobe kritizovali aj vlastní členovia, si na víkendovom kongrese zvolí nové vedenie. Politológ z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej (FSV UK) v Prahe neočakáva od ODS zásadnú zmenu kurzu.
O funkciu šéfa ODS sa uchádza jej doterajší podpredseda Martin Kupka a regionálny politik Radim Ivan. „Na jednej strane možno očakávať kontinuitu. Martin Kupka bol lojálnym spolupracovníkom doterajšieho predsedu Petra Fialu, tam nečakám nejakú zásadnú zmenu kormidla. Ale súčasne sa ozývajú hlasy od jeho vyzývateľa - ktorý je, samozrejme, výrazne slabší a zrejme nemá šancu na úspech -, že sa musí niečo stať. Že sa niečo musí zmeniť, aby ODS neskončila ako ČSSD, ktorá sa z pôvodne dominantnej strany stala bezvýznamnou,“ povedal Brunclík. ODS bude podľa neho musieť vyriešiť najmä otázku, na koho sa zameria a kam bude smerovať a tiež, čo s projektom koalície SPOLU.
Fiala stranu viedol najdlhšie zo všetkých predsedov, o niekoľko mesiacov dlhšie než jej zakladateľ Václav Klaus. Prevzal ju v roku 2014 po škandále dovtedajšieho šéfa ODS Petra Nečasa, za ktorého pôsobenia vo funkcii premiéra došlo k policajnému zásahu na úrade vlády. Ten vyústil do politickej krízy a predčasných volieb, v ktorých strana získala 7,72 percenta hlasov, čo je doteraz jej najhorší výsledok v histórii.
Ako pripomenul politológ, nie všetci verili, že sa strana ešte niekedy vzchopí. „ODS už na tom bola zle, niekto ju už odpisoval, že je to vlastne koniec. Ale mnoho ľudí Fialovi verilo... On tú stranu svojím spôsobom zjednotil, dal jej nejaký cieľ a ono to veľmi skoro začalo fungovať,“ priblížil situáciu pred 12 rokmi. Fiala podľa neho nemal veľkú charizmu a mohol pre bežného voliča pôsobiť odťažito, čo bola tiež jeho slabosť napríklad v porovnaní so spontánnym štýlom súčasného českého premiéra Andreja Babiša. Podľa Brunclíka sa to však snažil prekonať.
Ako jeden z výrazných Fialových úspechov vyzdvihol podiel na vzniku koalície SPOLU. Vytvoriť dôveryhodnú alianciu strán v stredopravej časti spektra a presvedčiť voličov, aby jej dali svoj hlas, sa podľa neho ostatným roky nedarilo. „Ukázal, že budovať aliancie má zmysel. Nie vždy sa to môže podariť, ale myslím si, že toto môže byť jeden z odkazov. Voličom sa konflikt nepáči, prijímajú, keď sú strany schopné sa dohodnúť, v niečom ustúpiť a vytvoriť nejaký kompromis,“ vysvetlil. Na druhej strane, ODS sa podľa jeho slov v projekte SPOLU „stratila“, čo zas niektorým voličom aj straníkom prekážalo.
Zásluhu mu pripísal aj zo, že sa mu až na výnimku odchodu Pirátov podarilo udržať pokope vládnu koalíciu. Podotkol, že síce ako premiér skončil, avšak nie z dôvodu nejakej kauzy. „U nás sa premiérovi takmer nikdy nepodarilo obhájiť mandát, to je bežné. Ale (Mirek) Topolánek, (Petr) Nečas, (Stanislav) Gross, (Jiří) Paroubek - tí odišli buď s nejakou hanbou, škandálom alebo boli porazení na hlavu a z politiky odišli úplne. On (Fiala) síce prehral, ale nie brutálne, takže v politike má stále otvorenú cestu,“ myslí si politológ.
Fiala už od soboty nebude mať žiadnu politickú funkciu, a to v strane ani v Poslaneckej snemovni, kde bude len radovým poslancom. „Nemá škandál, nemá žiaden veľký prešľap ani drvivú volebnú porážku, nie je to starý pán, že by bol odpísaný z vekových dôvodov. Takže si myslím, že ešte nejaké ambície má, mať môže a ešte môže všeličo dosiahnuť. Stále tu preňho priestor je,“ dodal Brunclík.
Zelenskyj udelil Pavlovi v Kyjeve ukrajinské štátne vyznamenanie
Ocenenie odovzdal Zelenskyj Pavlovi na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní.
Poľsko chce do roku 2039 navýšiť počet vojakov na 500.000
Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet príslušníkov svojich ozbrojených síl na 500.000 vojakov.
Snemovňa vyzvala českého prezidenta, aby pri vymenúvaní ministrov dodržiaval ústavu
Prezidentská kancelária v reakcii uviedla, že uznesenie berie na vedomie.
Kremeľ víta výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu
Kremeľ považuje výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Ruskom za pozitívne.