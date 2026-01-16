  • Články
Tesco sťahuje z predaja tento výrobok: Problémom sú ťažké kovy

  • DNES - 20:22
  • Bratislava
Pri výrobe produktu sa mal použiť nevyhovujúci materiál. Zákazníci ho môžu vrátiť na predajni.

Obchodný reťazec Tesco sťahuje z predaja svietiacu masku. Informoval o tom na svojom webe s tým, že pri jej výrobe mali použiť nevyhovujúci materiál.

„Vážení zákazníci, informujeme Vás, že pri výrobe nižšie uvedeného výrobku bol použitý nevyhovujúci materiál s vyšším obsahom ťažkých kovov pri výrobe plošného spoja a výrobok nevyhovel požiadavkám legislatívy pri testovaní,“ uviedol reťazec.

Detaily výrobku:

  • Názov: Maska svietiaca
  • EAN: 5900410871472
  • Dodávateľ: Tesco International Clothing Brand, s.r.o

Ako postupovať pri reklamácii

Ako ďalej informuje Tesco, predmetnú svietiacu masku je možné vrátiť na predajni, kde ste ju kúpili. Obrátiť sa treba na informácie alebo centrum služieb zákazníkom. Pri vrátení výrobku vám zaň poskytnú sumu v jeho hodnote.

„Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ dodalo Tesco.

Výrobky sťahuje aj ďalší reťazec

V utorok (13. 1.) sme vás informovali o ďalšom výrobku stiahnutom z predaja. Jeho stiahnutie nariadil obchodný reťazec TEDi kvôli zistenej prítomnosti cudzích predmetov.

„Obchodný reťazec TEDi, ktorý predáva predovšetkým výrobky do domácnosti a dekorácie, sťahuje z predaja výrobok Adventný kalendár pre psy,“ informovali sme s tým, že výrobok je možné vrátiť v predajniach. TEDi zároveň odporučil zákazníkom, ktorí si produkt už kúpili, aby ho nepoužívali.

V decembri 2025 okrem toho TEDi pristúpil k stiahnutiu z trhu spotrebiča na výrobu vaflí. Ako uviedol reťazec, napájací kábel spotrebiča „sa za určitých okolností môže veľmi zahriať“. Výrobok je takisto možné vrátiť v predajni.

Zdroj: Info.sk, tesco.sk
