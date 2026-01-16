Dvořák: Šaško by mal trvať na odchode Kotlára z funkcie splnomocnenca
Rovnaký postoj ako Dvořák má aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) by mal trvať na odchode Petra Kotlára z funkcie splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. V reakcii na medializované informácie Plus 7 dní, že Kotlára polícia obvinila pre šírenie poplašnej správy, to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS). Kotlár pre TASR uviedol, že zatiaľ o svojom obvinení nevie nič. Poslanci NR SR Marek Krajčí (Slovensko - Za ľudí) a Tomáš Szalay (SaS) sa zhodujú, že Kotlár ohrozuje zdravie obyvateľstva.
„Dlhodobé spochybňovanie očkovania a šírenie strachu má aj tragické dôsledky. Slovensko má historicky najnižšiu úroveň kolektívnej imunity, čelí epidémii žltačky, tisícom nových prípadov čierneho kašľa a zaznamenali sme aj prvé úmrtia detí. Nejde o štatistiky, ale o reálne ohrozené životy a zlyhanie štátu v oblasti prevencie a ochrany verejného zdravia,“ uviedol Dvořák. Zdôraznil, že Kotlár postoje nešíri ako súkromná osoba, ale ako vládny splnomocnenec.
Kotlár podľa Szalaya dlhodobo zneužíva vládnu funkciu na šírenie hoaxov. Doplnil, že SaS považuje údajné obvinenie za dôležitý krok k obnove dôvery ľudí v medicínu a k ochrane verejného zdravia. Podotkol, že SaS podala na Kotlára trestné oznámenie. „Bol som na stretnutí s vyšetrovateľmi, predložil som všetky dôkazy a som rád, že sa polícia aj prokuratúra s našimi argumentmi stotožnili. Je to šanca zbaviť sa človeka, ktorý túto funkciu zneužíva,“ vyhlásil.
Exminister zdravotníctva Krajčí v piatok na tlačovej konferencii obhajoval očkovanie aj svoje pôsobenie v rezorte. Vyhlásil, že napriek kritike počas svojho mandátu zdvojnásobil dôveru v očkovanie, no nakoniec malo Slovensko v porovnaní s inými štátmi menej zaočkovaných, čo mohlo stáť životy ľudí. „Splnomocnenec vlády v podstate nerobí tú úlohu, ktorú robiť má, a teda vypracovať nejakú správu o tom, ako bola pandémia manažovaná, z čoho by sme sa mohli poučiť do budúcich pandémií,“ kritizoval Krajčí.
Predsedníčka strany Za ľudí Remišová poukázala, že Kotlár nielen ohrozuje ľudí, ale ich to aj stojí peniaze. „Ak má ešte nejaké zvyšky súdnosti, mal by vo funkcii sám okamžite skončiť. Pretože aj jemu musí byť jasné, že ho neberie vážne ani Robert Fico (Smer-SD), ktorý ho tam potrebuje práve preto, aby svojimi nezmyslami prekrýval obludné kauzy tejto vlády,“ myslí si.
Týždenník Plus 7 dní zverejnil informácie o obvinení Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Kotlár pre TASR uviedol, že o obvinení zatiaľ nemá informácie. Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff pre TASR potvrdil, že zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy. Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami Kotlára v októbri minulého roka.
