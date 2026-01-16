  • Články
Poľsko chce do roku 2039 navýšiť počet vojakov na 500.000

Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet príslušníkov svojich ozbrojených síl na 500.000 vojakov.

Vyplýva to z nového Programu rozvoja Ozbrojených síl Poľskej republiky na roky 2025-39, o ktorom v piatok informoval generálny štáb, informuje varšavský spravodajca TASR.

Dokument ráta s 300.000 vojakmi v aktívnej službe a 200.000 príslušníkmi v zálohách vrátane novozriadenej zálohy vysokej pripravenosti. Cieľom je výrazne posilniť obranné schopnosti krajiny v reakcii na meniace sa bezpečnostné prostredie v regióne a pripraviť sa na prípadný konflikt vysokej intenzity.

Program, ktorého znenie je utajené, vypracoval generálny štáb v súlade so zásadami obranného plánovania NATO a so zákonom o obrane vlasti. Podporil ho jednomyseľne parlamentný výbor pre obranu a 22. decembra 2025 ho podpísal minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Rast početných stavov má sprevádzať zvyšovanie kvality personálu, modernizácia výzbroje a rozvoj schopností vo všetkých oblastiach vrátane kyberpriestoru a vesmíru. Program zahŕňa aj budovanie schopností viesť zložité viacdoménové operácie a rozvoj takzvaných kognitívnych operácií.

Plán ďalej počíta s posilnením odstrašovania protivníka prostredníctvom schopnosti presných úderov na kľúčové ciele, s rozvojom integrovanej protivzdušnej obrany, masovým zavádzaním bezpilotných a autonómnych systémov a širším využitím umelej inteligencie.

Generálny štáb zároveň zdôraznil, že nový program zohľadňuje skúsenosti z vojny na Ukrajine aj bezpečnostné riziká vyplývajúce z politiky Ruskej federácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
