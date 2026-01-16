Poľsko chce do roku 2039 navýšiť počet vojakov na 500.000
- DNES - 13:15
- Varšava
Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet príslušníkov svojich ozbrojených síl na 500.000 vojakov.
Vyplýva to z nového Programu rozvoja Ozbrojených síl Poľskej republiky na roky 2025-39, o ktorom v piatok informoval generálny štáb, informuje varšavský spravodajca TASR.
Dokument ráta s 300.000 vojakmi v aktívnej službe a 200.000 príslušníkmi v zálohách vrátane novozriadenej zálohy vysokej pripravenosti. Cieľom je výrazne posilniť obranné schopnosti krajiny v reakcii na meniace sa bezpečnostné prostredie v regióne a pripraviť sa na prípadný konflikt vysokej intenzity.
Program, ktorého znenie je utajené, vypracoval generálny štáb v súlade so zásadami obranného plánovania NATO a so zákonom o obrane vlasti. Podporil ho jednomyseľne parlamentný výbor pre obranu a 22. decembra 2025 ho podpísal minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Rast početných stavov má sprevádzať zvyšovanie kvality personálu, modernizácia výzbroje a rozvoj schopností vo všetkých oblastiach vrátane kyberpriestoru a vesmíru. Program zahŕňa aj budovanie schopností viesť zložité viacdoménové operácie a rozvoj takzvaných kognitívnych operácií.
Plán ďalej počíta s posilnením odstrašovania protivníka prostredníctvom schopnosti presných úderov na kľúčové ciele, s rozvojom integrovanej protivzdušnej obrany, masovým zavádzaním bezpilotných a autonómnych systémov a širším využitím umelej inteligencie.
Generálny štáb zároveň zdôraznil, že nový program zohľadňuje skúsenosti z vojny na Ukrajine aj bezpečnostné riziká vyplývajúce z politiky Ruskej federácie.
Snemovňa vyzvala českého prezidenta, aby pri vymenúvaní ministrov dodržiaval ústavu
Prezidentská kancelária v reakcii uviedla, že uznesenie berie na vedomie.
Kremeľ víta výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu
Kremeľ považuje výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Ruskom za pozitívne.
Orbán: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu
Ak by sa v Maďarsku vytvorila probruselská vláda, Maďari by mohli byť vyslaní slúžiť ako vojaci na Ukrajinu, tvrdí Viktor Orbán.
Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru
Podľa Volodymyra Zelenského Rusko musí byť vystavené tlaku.