Snemovňa vyzvala českého prezidenta, aby pri vymenúvaní ministrov dodržiaval ústavu
- DNES - 13:14
- Praha
Prezidentská kancelária v reakcii uviedla, že uznesenie berie na vedomie.
Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok hlasmi vládnucej koalície prijala uznesenie, v ktorom vyzvala prezidenta Petra Pavla, aby dodržiaval ústavu a bez zbytočného odkladu vymenoval členov vlády navrhnutých premiérom. TASR o tom informuje na základe správy portálu Novinky.cz.
„Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR vyzýva prezidenta republiky, aby rešpektoval Ústavu ČR a bez zbytočného odkladu vymenoval členov vlády, ak sú mu navrhnutí predsedom vlády. Posudzovať vhodnosť jednotlivých kandidátov na členov vlády je úlohou Poslaneckej snemovne, ktorá potom vyjadrí alebo nevyjadrí vláde svoju dôveru,“ uvádza sa v uznesení, ktoré podporilo 101 zo 183 poslancov.
Koalícia ANO, SPD a Motoristov má v Poslaneckej snemovni väčšinu 108 hlasov. Uznesenie je reakciou na rozhodnutie Petra Pavla nevymenovať čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia.
Prezidentská kancelária uviedla, že uznesenie berie na vedomie. „Poslanecká snemovňa môže v danej veci zaujímať stanoviská, je to jej neodňateľné právo, nemôže však prezidentovi republiky ukladať povinnosti ani stanovovať, akým spôsobom má postupovať,“ konštatovala v stanovisku s tým, že hlava štátu viedla rokovania o členoch vlády s premiérom Andrejom Babišom. Ten sa na nich dozvedel argumenty, ktoré prezidenta k jeho rozhodnutiu viedli.
„Prijaté uznesenie Poslaneckej snemovne teda nič nemení na doterajšom stanovisku prezidenta republiky v tejto veci,“ uviedla prezidentská kancelária.
Opoziční predstavitelia označili uznesenie za pokrytecké a schizofrenické. Pripomenuli, že súčasní koaliční politici v minulosti obhajovali právo predchádzajúceho prezidenta Miloša Zemana nevymenovať Jana Lipavského za ministra zahraničných vecí.
Snemovňa predtým neschválila odporúčanie exministra spravodlivosti Jiřího Pospíšila z opozičnej strany TOP 09, aby naopak vyzvala premiéra Andreja Babiša na podanie kompetenčnej žaloby na prezidenta na Ústavný súd ČR. Pavel by pritom takúto žalobu uvítal, aby sa vyriešil spor o právo vymenovať členov vlády, pripomenuli Novinky.
Prezident odmietol Turka vymenovať okrem iného pre nedostatok rešpektu voči českému právnemu poriadku. Ten nakoniec bude novým vládnym splnomocnencom pre klimatickú politiku a Green Deal.
Poľsko chce do roku 2039 navýšiť počet vojakov na 500.000
Poľsko plánuje do roku 2039 zvýšiť počet príslušníkov svojich ozbrojených síl na 500.000 vojakov.
Kremeľ víta výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu
Kremeľ považuje výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Ruskom za pozitívne.
Orbán: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu
Ak by sa v Maďarsku vytvorila probruselská vláda, Maďari by mohli byť vyslaní slúžiť ako vojaci na Ukrajinu, tvrdí Viktor Orbán.
Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru
Podľa Volodymyra Zelenského Rusko musí byť vystavené tlaku.