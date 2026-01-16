Kremeľ víta výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu
- DNES - 12:24
- Moskva
Kremeľ považuje výzvy niektorých európskych štátov na obnovenie dialógu s Ruskom za pozitívne, uviedol v piatok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
Agentúra AFP pripomenula, že na obnovenie spolupráce s Moskvou v otázke Ukrajiny vyzvali lídri Francúzska a Talianska, Emmanuel Macron a Giorgia Meloniová, píše TASR.
Dialóg medzi EÚ a Ruskom je prakticky zmrazený od roku 2022, keď Rusko vo februári spustilo svoju ofenzívu na Ukrajine. EÚ následne uvalila na Rusko niekoľko balíkov rôznych druhov sankcií.
Peskov v piatok potvrdil, že Kremeľ zaznamenal vyhlásenia viacerých európskych lídrov. „Ak to skutočne odráža strategickú víziu Európanov, potom je to pozitívny vývoj ich postoja,“ konštatoval. Myšlienka, že na zabezpečenie stability v Európe je potrebné hovoriť s Ruskom, je plne kompatibilná s postojom Ruska.
Vyhlásenia Macrona a Meloniovej o obnovení kontaktov s Ruskom prišli v čase, keď USA preberajú vedúcu úlohu v rozhovoroch o ukončení takmer štvorročnej vojny medzi Ruskom a Ukrajinou.
„Myslím si, že nastal čas, aby sa Európa rozprávala s Ruskom,“ povedala Meloniová začiatkom januára. Talianska premiérka sa tým pripojila k Macronovi, ktorý sa vlani v decembri vyjadril, že pre Európu by bolo užitočné obnoviť kontakt s ruským lídrom Vladimirom Putinom.
Od začiatku konfliktu na Ukrajine s Putinom komunikovalo len málo európskych lídrov, konštatovala AFP.
