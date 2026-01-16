V Spišskej Starej Vsi sa konala spomienková omša
Na spomienkovej omši si pripomenuli obete tragédie spred roka.
V piatok uplynul rok od tragédie, pri ktorej po útoku na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi prišli o život študentka a zástupkyňa školy. Pri tejto príležitosti sa v miestnom kostole konala spomienková omša. Riaditeľ IPčka Marek Madro v tejto súvislosti upozornil, že tento deň je venovaný najmä ľuďom, ktorí si následky tragédie nesú dodnes hlboko v sebe.
„My psychológovia sme sa do Spišskej Starej Vsi vracali opakovane počas celého roka a neboli sme jediní. Pracovníci centier poradenstva a prevencie tu urobili množstvo profesionálnej práce a rád by som poďakoval aj učiteľom, ktorí aj napriek vlastnému smútku, pomohli študentom si týmto celým prejsť. Ak má mať táto tragédia nejaký zmysel tak v tom, že sa budeme dôsledne venovať systémovej prevencii, včasnému zachytávaniu rizík, spolupráci inštitúcií a dostupnej odbornej pomoci. Potrebujeme byť citlivejší k varovným signálom, ktoré sa objavujú často dlho predtým, ako dôjde k eskalácii násilia,“ skonštatoval Madro.
Pripomenul, že online priestor v tomto zohráva zásadnú rolu a v istej forme môže nenápadne mladých ľudí viesť k násiliu. Zdôraznil, že zmeny v systéme sa nedajú realizovať rýchlo, preto sa aj v IPčko snažia posilniť prevenciu a spolupracujú s viacerými inštitúciami. „Všetky tieto aktivity spája jeden cieľ - zachytiť ľudí v kríze skôr, ako dôjde k tragédii,“ upozornil Madro a vyzval spoločnosť, štát i médiá, aby nepoľavili v tejto snahe. Jedným z prvých výstupov je podľa neho v legislatívnom pláne úloh na rok 2026 zákon, ktorý má prakticky predchádzať mobilizácii k násiliu u mladých ľudí.
Primátor mesta Ján Kurňava dodal, že celé mesto i okolitý región sa z tragédie stále spamätáva. Riaditeľka Gymnázia Anna Soľusová dodala, že uplynulý rok bol náročný, avšak vražda ich do istej miery vzájomne zomkla. Obetiam je pred vstupom do školy venovaný malý pomník so srdcom a tiež obraz dvoch anjelov umiestnený v kostole. „Verím, že nám to bude tieto dámy pripomínať dlhodobo, ich smiech, energiu a všetko, čo pre nás znamenali,“ podotkla.
Spomienkovú svätú omšu celebroval v Kostole Nanebovzatia Panny Márie biskup František Trstenský, ktorý mesto po tragédii navštívil opakovane a stretol sa aj so študentmi. „Títo ľudia, pozostalí, potrebujú povzbudenie, som tu práve preto, aby som všetkých povzbudil k tomu, že to nikdy nemôžeme vzdať s ľudskosťou a rezignovať na medziľudské vzťahy,“ vyzýva biskup.
Šutaj Eštok: Tragédia v Spišskej Starej Vsi zaväzuje k vyššej ochrane
Tragédia v Spišskej Starej Vsi aj po roku zaväzuje k vyššej ochrane detí. Vyhlásil to v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s výročím útoku, pri ktorom prišli o život študentka a zástupkyňa riaditeľky tamojšieho gymnázia. V miestnom kostole sa pri tejto príležitosti uskutočnila spomienková omša, ktorú celebroval spišský biskup František Trstenský.
Minister zdôraznil význam prevencie, duševného zdravia detí a ich ochrany nielen v reálnom, ale aj online svete. „Táto udalosť nám bolestivo pripomenula, že psychické zdravie detí, prevencia a včasné všímanie si varovných signálov nesmú byť okrajové témy. Práve naopak, naše deti sú každý deň vystavené množstvu vplyvov - sociálnym sieťam, stresujúcim obsahom a videám, ktoré im častokrát ukazujú pokrivenú realitu, ktorá ich môže negatívne formovať,“ pripomenul minister.
Ministerstvo sa téme bezpečnosti na školách venuje systematicky a prijali sa viaceré opatrenia na vyššiu ochranu. Okrem iného sa podarilo schváliť historicky prvý systémový plán ochrany mäkkých cieľov a zabezpečiť, že školy majú k dispozícii vyškolených policajtov prvého kontaktu. V spolupráci s rezortom školstva vlani na jeseň odštartovali kampaň Prelom ticho - Bezpečne na školách, zameranú na posilňovanie bezpečnosti školského prostredia, prevenciu šikany, kyberšikany a pripravenosť na krízové situácie vrátane extrémnych hrozieb. Vzdelávaním už prešlo viac ako 1700 zamestnancov škôl. Priamo na školách sa realizujú prednášky a nácviky, ako reagovať v prípadoch ozbrojeného útoku. Ministerstvo vnútra tiež zaviedlo akreditovaný vzdelávací program Špecialista prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorý má už svojich prvých absolventov.
Vyšetrovanie útoku, ku ktorému došlo 16. januára 2025, už ukončili. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy a navrhla aj obžalobu. Ešte koncom minulého roka si dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove prípad prevzal a po oboznámení sa so spisovým materiálom a zaistenými vecami rozhodne o ďalšom procesnom postupe.
