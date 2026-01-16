Orbán: Ak voľby vyhrá probruselská opozícia, Maďarov pošle bojovať na Ukrajinu
- DNES - 11:47
- Budapešť
Ak by sa v Maďarsku vytvorila probruselská vláda, Maďari by mohli byť vyslaní slúžiť ako vojaci na Ukrajinu, tvrdí Viktor Orbán.
Ak vyhrá aprílové voľby v Maďarsku probruselská opozícia, tak mladých Maďarov pošle do vojny na Ukrajine. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér označil mimoparlamentnú opozičnú stranu TISZA a Demokratickú koalíciu (DK) za „probruselské a proukrajinské politické sily“, pričom za reálne nebezpečenstvo označil, že mladí Maďari by mohli byť vyslaní slúžiť ako vojaci na Ukrajinu, ak by sa v Maďarsku vytvorila probruselská vláda.
Dodal, že na ľavej strane maďarského politického spektra, kde sú TISZA a DK, je probruselská a proukrajinská politická sila, zatiaľ čo na druhej strane sú subjekty vládneho bloku Fidesz-KDNP, ktoré sa stavajú proti požiadavkám Bruselu, protirečia im a búria sa proti nim. „Toto je maďarská realita. Môžete si z nej vybrať,“ uzavrel Orbán.
Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru
Podľa Volodymyra Zelenského Rusko musí byť vystavené tlaku.
V Poľsku rastie počet interrupcií, pribudol nový dôvod
Počet prípadov legálneho umelého prerušenia tehotenstva v Poľsku opäť rastie a približuje sa k úrovni spred októbra 2020, keď Ústavný súd zrušil tzv. embryopatologickú indikáciu.
Orbán: Tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou rozprávky
Viktor Orbán reagoval na európsku pôžičku pre Ukrajinu.
Veľvyslanec Ruska v Dánsku obviňuje NATO z militarizácie Arktídy
Ruský veľvyslanec v Dánsku Vladimir Barbin obvinil Severoatlantickú alianciu zo snahy militarizovať Arktídu.