Bratislava

Hnutie Slovensko: Návrh SNS je vydláždenou cestou pre extrémistov

  • DNES - 11:45
  • Bratislava
Hnutie Slovensko: Návrh SNS je vydláždenou cestou pre extrémistov

Opozičné Hnutie Slovensko opätovne kritizuje novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS.

Odmieta znižovanie trestov za extrémistické trestné činy. Návrh považuje za vydláždenú cestu pre extrémistov. Vyplýva to z vyjadrenia člena predsedníctva hnutia Petra Polláka na piatkovej tlačovej konferencii.

Súčasná koalícia oslabuje tresty za extrémizmus, teda inak povedané posilňuje tých, ktorí extrémizmus na Slovensku budú šíriť. Je to precedens,“ skonštatoval Pollák. Myslí si, že úprava dláždi cestu extrémistom. „Som presvedčený o tom, že ak otvoríme dvere extrémistom, tak sa to dotkne obrovského množstva ľudí žijúcich na Slovensku bez ohľadu na to, či sú to Rómovia, Židia alebo Slováci,“ okomentoval.

Vyjadril svoje obavy o nárast prípadov verbálneho či fyzického násilia v prípade schválenia úpravy. „Extrémizmus vôbec nie je názor. Extrémizmus je zločin a tak sa k tomu treba správať. Je absurdné, že súčasná vláda v podstate extrémizmus zľahčuje,“ podotkol. Za úpravou vidí snahu pomôcť ľuďom blízkym vládnej koalícii.

Návrh národniarov kritizoval aj poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší (Slovensko - Za ľudí). Obáva sa, že úpravu v parlamente podporia ďalšie koaličné strany. „Tento návrh musel byť komunikovaný v rámci koalície. Teraz sa tu môžu robiť tanečky zo strany Hlasu, že oni nebudú súhlasiť s týmto návrhom zákona. Otázne však je, ako sa zachovajú, keď príde návrh do parlamentu,“ dodal.

Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu novelu Trestného zákona. Navrhla v nej okrem iného úpravu trestných sadzieb pri extrémistických trestných činoch. Pri viacerých z nich chce znížiť horné hranice sadzieb. Odôvodnila to tým, že treba racionálnejšie a diferencovanejšie nastaviť trestné sadzby.

Národniari chcú novelou aj vypustiť ustanovenia o výrobe, rozširovaní a prechovávaní extrémistického materiálu. Argumentovali, že by sa tak odstránila právne neistá úprava a zníži sa závislosť trestnoprávneho posúdenia od znaleckých názorov na normatívne neurčité otázky. Upozornili na to, že trestnoprávna ochrana chránených záujmov by zostala po zmene zachovaná. Koaličná strana Hlas deklarovala, že novelu nepodporí. Argumentovala, že je v priamom rozpore s hodnotami, na ktorých stojí SR. Odmietla zníženie horných hraníc trestov za extrémistické činy.

Zdroj: Info.sk, TASR
