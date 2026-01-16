  • Články
Zelenskyj: Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru

  • DNES - 11:29
  • Kyjev
Podľa Volodymyra Zelenského Rusko musí byť vystavené tlaku.

Ukrajina nikdy nebola prekážkou mieru, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo videu zverejnenom vo štvrtok večer. Reagoval ním na tvrdenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého potenciálnu mierovú dohodu o Ukrajine brzdí Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.

Ukrajina nikdy nebola a nikdy nebude prekážkou mieru. Keď Ukrajinci zostanú bez elektriny 20-30 hodín kvôli Rusku a keď sú ruské útoky zamerané na náš energetický systém a našich ľudí, je to Rusko, ktoré musí byť vystavené tlaku,“ uviedol Zelenskyj.

Šéf Bieleho domu sa v rozhovore pre agentúru Reuters vyjadril, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, zatiaľ čo Kyjev uzavretiu možnej mierovej dohody údajne bráni.

Súhlas s tvrdením Trumpa vo štvrtok vyjadril hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. „Prezident Vladimir Putin a ruská strana zostávajú (dohode) otvorení,“ uviedol.

Agentúra Reuters skonštatovala, že Trumpov názor je v kontraste s postojom európskych spojencov Ukrajiny, ktorí tvrdia, že Moskva nemá veľký záujem o ukončenie bojov a chce získať čo najviac územia, zatiaľ čo sa snaží odvrátiť ďalšie sankcie zo strany Západu.

Zelenskyj opakovane hovorí, že Rusko nechce mier, o čom podľa neho svedčia pretrvávajúcr ruské útoky na Ukrajinu. V útokoch Rusko pokračovalo aj v noci na piatok, keď na Ukrajinu vyslalo 76 dronov. Ukrajinská armáda uviedla, že 53 z nich bolo zostrelených alebo inak zneškodnených. Deväť útočných dronov však zasiahlo 19 miest a na inom mieste dopadli na zem trosky bezpilotného lietadla. Terčom dronových útokov bolo opäť aj hlavné mesto Kyjev.

Zdroj: Info.sk, TASR
