  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Kotlár: Neviem o žiadnom obvinení. Čo tvrdí polícia?

  • DNES - 11:16
  • Bratislava
Kotlár: Neviem o žiadnom obvinení. Čo tvrdí polícia?

Obvinenie sa má týkať šírenia poplašnej správy.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zatiaľ nemá informáciu o svojom obvinení, na ktoré upozornil portál Plus 7 dní. Podľa informácií týždenníka sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy.

Neviem o žiadnom obvinení. Nemám o tom zatiaľ vedomosť ani oficiálne oznámenie,“ uviedol Kotlár pre TASR.

Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff pre TASR potvrdil, že zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.

Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ objasnil Szeiff.

Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami Kotlára v októbri minulého roka.

Nejde o môj výmysel, tvrdí Kotlár

Peter Kotlár v októbri reagoval na trestné stíhanie. Ako vtedy uviedol, stojí za všetkými svojimi vyjadreniami.

„Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.

Opätovne hovoril o potenciálnej škodlivosti génovej terapie. Argumentoval, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené posudkom. Splnomocnenec v októbri opätovne apeloval na vládu, aby sa čo najskôr zaoberala témou bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hnutie Slovensko: Návrh SNS je vydláždenou cestou pre extrémistov

Hnutie Slovensko: Návrh SNS je vydláždenou cestou pre extrémistov

DNES - 11:45Domáce

Opozičné Hnutie Slovensko opätovne kritizuje novelu Trestného zákona z dielne koaličnej SNS.

Zomrel známy moderátor, podľahol ťažkému ochoreniu

Zomrel známy moderátor, podľahol ťažkému ochoreniu

DNES - 9:54Domáce

Moderátor pred Vianocami informoval, že jeho zdravotný stav sa zhoršil.

Pre celé Slovensko platia dve výstrahy

Pre celé Slovensko platia dve výstrahy

DNES - 8:09Domáce

Výstrahy platia v niektorých okresoch až do sobotňajšieho dopoludnia.

Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom

Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom

DNES - 8:06Domáce

Premiér SR Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Vosveteit.sk
Microsoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajúMicrosoft práve začal uvoľňovať novú ponuku Štart vo Windowse. Takto sa ti zmení a nie všetci používatelia jasajú
Jeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chutiJeff Bezos tvrdí, že počítače a smartfóny, ako ich dnes poznáme, skončia. Takto sa zmení ich používanie a nie každému to bude po chuti
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP