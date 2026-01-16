Kotlár: Neviem o žiadnom obvinení. Čo tvrdí polícia?
Obvinenie sa má týkať šírenia poplašnej správy.
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár zatiaľ nemá informáciu o svojom obvinení, na ktoré upozornil portál Plus 7 dní. Podľa informácií týždenníka sa obvinenie týka šírenia poplašnej správy.
„Neviem o žiadnom obvinení. Nemám o tom zatiaľ vedomosť ani oficiálne oznámenie,“ uviedol Kotlár pre TASR.
Bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff pre TASR potvrdil, že zo strany odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave je v súčasnosti aj naďalej vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.
„Nakoľko vyšetrovanie doposiaľ ukončené nebolo, z dôvodu zachovania jeho objektívnosti a zároveň, aby nedošlo k jeho zmareniu akékoľvek bližšie informácie nie je možné v súčasnosti poskytnúť,“ objasnil Szeiff.
Krajská prokuratúra v Bratislave potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami Kotlára v októbri minulého roka.
Nejde o môj výmysel, tvrdí Kotlár
Peter Kotlár v októbri reagoval na trestné stíhanie. Ako vtedy uviedol, stojí za všetkými svojimi vyjadreniami.
„Stojím si za všetkými vyjadreniami, ktoré som doteraz povedal, aj za tými, ktoré oni označili ako šírenie poplašnej správy,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.
Opätovne hovoril o potenciálnej škodlivosti génovej terapie. Argumentoval, že nejde o jeho výmysel, ale má to podložené posudkom. Splnomocnenec v októbri opätovne apeloval na vládu, aby sa čo najskôr zaoberala témou bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín.
