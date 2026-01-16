Orbán: Tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou rozprávky
- DNES - 10:15
- Budapešť
Viktor Orbán reagoval na európsku pôžičku pre Ukrajinu.
Európa vsádza na to, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá, a že splatenie európskej pôžičky a rekonštrukcia by sa uhradili z reparácií vyplatených Rusom. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý dodal, že tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou detských rozprávok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Kým sa v Európe „nevzbúri ľud“, bude sa v tejto politike pokračovať, dodal Orbán. Pripomenul, že Ukrajina predložila žiadosť o celkom 800 miliárd eur na desať rokov po roku 2027 a k tomu by sa pridali aj vojenské výdavky.
Premiér zdôraznil, že Maďarsko, Česko a Slovensko sa nebudú podieľať na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú si vezmú ostatné členské štáty EÚ a poskytnú ich Ukrajincom.
K 800-miliardovej finančnej pomoci Orbán dodal, že z uvedenej sumy by bolo možné 40 rokov platiť všetky dôchodky a 60 rokov všetky výdavky na podporu maďarských rodín.
Veľvyslanec Ruska v Dánsku obviňuje NATO z militarizácie Arktídy
Ruský veľvyslanec v Dánsku Vladimir Barbin obvinil Severoatlantickú alianciu zo snahy militarizovať Arktídu.
Lula sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur v sobotu v Paraguaji.
Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier
Americký prezident Donald Trump vyzdvihol vo štvrtok líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú za „nádherné“ gesto s Nobelovou cenou.
Machadová tvrdí, že Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vo štvrtok uviedla, že na schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mu odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier.