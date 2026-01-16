  • Články
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

  • DNES - 10:15
  • Budapešť
Orbán: Tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou rozprávky

Viktor Orbán reagoval na európsku pôžičku pre Ukrajinu.

Európa vsádza na to, že Ukrajina vojnu s Ruskom vyhrá, a že splatenie európskej pôžičky a rekonštrukcia by sa uhradili z reparácií vyplatených Rusom. V pravidelnom rozhovore pre maďarský verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to v piatok uviedol maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý dodal, že tvrdenie, že by niekto mohol poraziť Rusko, je za hranicou detských rozprávok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Kým sa v Európe „nevzbúri ľud“, bude sa v tejto politike pokračovať, dodal Orbán. Pripomenul, že Ukrajina predložila žiadosť o celkom 800 miliárd eur na desať rokov po roku 2027 a k tomu by sa pridali aj vojenské výdavky.

Premiér zdôraznil, že Maďarsko, Česko a Slovensko sa nebudú podieľať na pôžičke 90 miliárd eur, ktorú si vezmú ostatné členské štáty EÚ a poskytnú ich Ukrajincom.

K 800-miliardovej finančnej pomoci Orbán dodal, že z uvedenej sumy by bolo možné 40 rokov platiť všetky dôchodky a 60 rokov všetky výdavky na podporu maďarských rodín.

Zdroj: Info.sk, TASR
