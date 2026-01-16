  • Články
Zomrel známy moderátor, podľahol ťažkému ochoreniu

Moderátor pred Vianocami informoval, že jeho zdravotný stav sa zhoršil.

Vo veku 37 rokov zomrel moderátor a hypeman Marcel „Osťo“ Osztas. Informoval o tom portál Topstar. Osztas bojoval s ťažkou chorobou, o ktorej verejne informoval v decembri 2025.

Foto: YouTube.com/Kanal1

„Aj napriek tomu, že prežívam najťažší boj so sebou a s vlastným telom, bol tento rok paradoxne najlepším rokom môjho života,“ písal Osztas v decembri na Instagrame. V tom čase sa už nachádzal v nemocnici, bližšie však svoju diagnózu nešpecifikoval.

„Ak by som vám mohol nechať jeden odkaz, tak asi tento: Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu,“ odkázal moderátor svojim priaznivcom.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk, instagram.com/ostohypeman
