Zomrel známy moderátor, podľahol ťažkému ochoreniu
Moderátor pred Vianocami informoval, že jeho zdravotný stav sa zhoršil.
Vo veku 37 rokov zomrel moderátor a hypeman Marcel „Osťo“ Osztas. Informoval o tom portál Topstar. Osztas bojoval s ťažkou chorobou, o ktorej verejne informoval v decembri 2025.
Foto: YouTube.com/Kanal1
„Aj napriek tomu, že prežívam najťažší boj so sebou a s vlastným telom, bol tento rok paradoxne najlepším rokom môjho života,“ písal Osztas v decembri na Instagrame. V tom čase sa už nachádzal v nemocnici, bližšie však svoju diagnózu nešpecifikoval.
„Ak by som vám mohol nechať jeden odkaz, tak asi tento: Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu,“ odkázal moderátor svojim priaznivcom.
Pre celé Slovensko platia dve výstrahy
Výstrahy platia v niektorých okresoch až do sobotňajšieho dopoludnia.
Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom
Premiér SR Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!
Slovenská obchodná inšpekcia inšpekcia upozorňuje na webové stránky, ktoré vykazujú znaky rizikového predaja. Ako sa chrániť pred možným podvodom?
Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou
Na celom Slovensku sa môže až do piatkového (16. 1.) predpoludnia vyskytovať hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.