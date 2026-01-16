Pre celé Slovensko platia dve výstrahy
Výstrahy platia v niektorých okresoch až do sobotňajšieho (17. 1.) dopoludnia.
Pre celé Slovensko platia výstrahy pred hmlou a poľadovicou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Meteorológovia očakávajú na celom území ojedinelú tvorbu poľadovice. Upozornili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ podotkli.
Očakávajú takisto výskyt hmiel, a to s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Rovnako dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Vykonávajte menšie kroky, radí ÚVZ
Foto: TASR/Jaroslav Novák
Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi. Poľadovica tiež zvyšuje riziko dopravných nehôd. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby boli obozretnejší. Uvádza to v odporúčaniach dostupných na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).
„Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi, ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ ozrejmili odborníci.
Ľudia by preto mali zvýšiť opatrnosť v exteriéri. Dôležité je dbať by na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si pri chôdzi voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky a používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Rovnako by mali zvýšiť opatrnosť na cestách.
