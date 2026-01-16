  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Pre celé Slovensko platia dve výstrahy

  • DNES - 8:09
  • Bratislava
Pre celé Slovensko platia dve výstrahy

Výstrahy platia v niektorých okresoch až do sobotňajšieho (17. 1.) dopoludnia.

Pre celé Slovensko platia výstrahy pred hmlou a poľadovicou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Meteorológovia očakávajú na celom území ojedinelú tvorbu poľadovice. Upozornili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ podotkli.

Očakávajú takisto výskyt hmiel, a to s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Rovnako dodali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Vykonávajte menšie kroky, radí ÚVZ

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi. Poľadovica tiež zvyšuje riziko dopravných nehôd. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v tejto súvislosti apeluje na ľudí, aby boli obozretnejší. Uvádza to v odporúčaniach dostupných na webe Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

„Zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko vzniku rôznych úrazov spôsobených pádmi, ako otrasy a poranenia mozgu, zlomeniny kostí, vyvrtnutia zápästí a členkov, úrazy chrbtice alebo hlavy, ktoré môžu viesť k vážnym a niekedy trvalým následkom,“ ozrejmili odborníci.

Ľudia by preto mali zvýšiť opatrnosť v exteriéri. Dôležité je dbať by na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si pri chôdzi voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky a používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Rovnako by mali zvýšiť opatrnosť na cestách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom

Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom

DNES - 8:06Domáce

Premiér SR Robert Fico sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!

SOI varuje pred rizikovými webmi: Tu nenakupujte!

VČERA - 20:02Domáce

Slovenská obchodná inšpekcia inšpekcia upozorňuje na webové stránky, ktoré vykazujú znaky rizikového predaja. Ako sa chrániť pred možným podvodom?

Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou

Pre celé územie SR platí výstraha pred poľadovicou i hmlou

VČERA - 19:34Domáce

Na celom Slovensku sa môže až do piatkového (16. 1.) predpoludnia vyskytovať hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.

V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky

V roku 2025 zomrelo na cestách najmenej ľudí od vzniku štatistiky

VČERA - 15:39Domáce

V roku 2025 zomrelo na cestách na Slovensku 227 ľudí. Ide o najnižší počet od roku 1966, teda od začiatku vedenia tejto štatistiky.

Vosveteit.sk
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP