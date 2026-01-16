Robert Fico sa na Floride stretne s Donaldom Trumpom
Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa v rámci svojej pracovnej návštevy v USA stretne aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Stretnutie sa uskutoční v sobotu (17. 1.) o 15.30 h miestneho času v sídle Mar-a-Lago na Floride. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
S Ficom odcestovali dvaja ministri
Fico odcestoval do USA vo štvrtok (15. 1.) popoludní. Vo Washingtone sa popoludní miestneho času stretne s ministrom energetiky USA Christopherom A. Wrightom a následne sa zúčastní na slávnostnej ceremónii podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
S Ficom do USA odcestovala i ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD).
