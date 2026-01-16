Machadová tvrdí, že Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier
- DNES - 5:58
- Washington
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vo štvrtok uviedla, že na schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mu odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier. Nespresnila však, či ju Trump prijal, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Trump prijal Machadovú vo štvrtok v Bielom dome, pričom išlo o ich prvé osobné stretnutie a trvalo niečo viac než hodinu. Machadová po schôdzke reportérom povedala, že medailu svojej Nobelovej ceny za mier odovzdala Trumpovi. Na ich otázku, či ju americký prezident prijal, však neodpovedala.
Podľa agentúry AP mu cenu odovzdala na znak uznania Trumpovej oddanosti Venezuele.
Počas trvania schôdzky hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trump sa na stretnutie s Machadovou tešil, ale že si stojí za svojím „realistickým“ hodnotením, že v súčasnosti nemá podporu potrebnú na to, aby v krátkodobom horizonte viedla krajinu, cituje Reuters.
Trump po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu dlhoročného tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“. Miesto nej podporil Madurovu námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú.
V snahe udržať si Trumpovu priazeň 58-ročná Machadová už minulý týždeň avizovala, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier. Trump predtým naznačil, že by mu ju mohla dať, keď sa stretnú, pripomína AFP. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné, a že cena je neprenosná.
„Keď je Nobelova cena udelená, nemôže byť odobratá, zdieľaná ani prevedená na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ uvádza sa v príspevku výboru na platforme X.
Po schôdzke s Trumpom sa Machadová pred Bielym domom stretla aj so svojimi stúpencami. „Buďte si istí, že sa na prezidenta Trumpa môžeme spoľahnúť, čo sa týka slobody Venezuely,“ povedala podľa agentúry DPA. Schôdzku s Trumpom označila za „veľmi dobrú“.
