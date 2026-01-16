  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 16.1.2026Meniny má Kristína
Bratislava

Trump v Bielom dome prijal šéfku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú

  • DNES - 5:57
  • Washington
Trump v Bielom dome prijal šéfku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú

Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa vo štvrtok vo Washingtone stretla s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Biely dom označil schôdzku za „pozitívnu“, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Vyše hodinová schôdzka v Bielom dome bola prvým osobným stretnutím Trumpa s Machadovou. Počas jej trvania hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trump sa na stretnutie s Machadovou tešil, ale že si stojí za svojím „realistickým“ hodnotením, že v súčasnosti nemá podporu potrebnú na to, aby v krátkodobom horizonte viedla krajinu, cituje Reuters.

Machadová minulý týždeň oznámila, že sa plánuje čo najskôr vrátiť do Venezuely. Z krajiny odišla ešte v decembri, keď si v Nórsku preberala Nobelovu cenu, a odvtedy sa do vlasti nevrátila.

Trump však po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“. Miesto nej podporil Madurovu námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú.

V snahe udržať si Trumpovu priazeň 58-ročná Machadová dokonca ponúkla, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier. Trump predtým naznačil, že by mu ju mohla dať, keď sa stretnú, pripomína AFP. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné.

Keď je Nobelova cena udelená, nemôže byť odobratá, zdieľaná ani prevedená na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ uvádza sa v príspevku výboru na platforme X.

Po schôdzke s Trumpom sa Machadová, ktorá roky stála na čele kampane za ukončenie vlády Madura, pred Bielym domom stretla s so svojimi stúpencami. „Buďte si istí, že sa na prezidenta Trumpa môžeme spoľahnúť, čo sa týka slobody Venezuely,“ povedala podľa agentúry DPA.

Podľa agentúry Reuters Machadová tiež uviedla, že jej stretnutie s americkým prezidentom v Bielom dome prebehlo veľmi dobre a bolo „skvelé“. Nevyjadrila sa však, či Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier, ako predtým naznačila.

Medzitým naďalej rezonujú reakcie šoku z bleskového amerického zásahu vo Venezuele, ktorý viedol k zvrhnutiu a únosu Madura. píše AFP.

Kuba vo štvrtok vzdala hold 32 vojakom zabitým pri tejto operácii, z ktorých niektorí boli pridelení k Madurovej ochranke. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj kubánsky vodca Raúl Castro.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lula sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom

Lula sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom

DNES - 7:20Zahraničné

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur v sobotu v Paraguaji.

Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier

Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier

DNES - 6:36Zahraničné

Americký prezident Donald Trump vyzdvihol vo štvrtok líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú za „nádherné“ gesto s Nobelovou cenou.

Machadová tvrdí, že Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier

Machadová tvrdí, že Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier

DNES - 5:58Zahraničné

Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vo štvrtok uviedla, že na schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mu odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier.

Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť, zhodnotila Kallasová

Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť, zhodnotila Kallasová

DNES - 5:46Zahraničné

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu počas stretnutia s predsedami politických frakcií v Európskom parlamente vyhlásila, že s prihliadnutím na situáciu vo svete je možno dobrý čas začať piť.

Vosveteit.sk
Nový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový testNový motor pre hypersonické zbrane prelomil kľúčový problém. Američania ukázali prelomový test
Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5Ukrajina čelí novej hrozbe. Rusko vymenilo lacné Shahedy za rýchly prúdový Geran-5
Tento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusyTento útok na Windows si ani nevšimneš. Takto funguje nový útok „SHADOW#REACTOR“, ktorý obchádza antivírusy
Prehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročiePrehliadač Chrome sa zásadne zmení. Google chystá jednu z najväčších AI zmien za posledné desaťročie
Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €Godeal24 Winter Crazy Sale prináša veľké zľavy na Office a WinOS. Doživotný Office 2021 Pro už za 31,55 €
Raketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významomRaketa Orešnik opäť zasiahla Ukrajinu: Zdroje hovoria, že mala zasiahnuť zásobník plynu s celoeurópskym významom
Vedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problémVedci hovoria o zachovaní mozgu po smrti. Tvrdia, že je to možné, no narážajú na zásadný problém
Jeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresuJeden nesprávny klik v Telegrame na tento typ odkazu môže prezradiť tvoju polohu a IP adresu
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventovTrh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP