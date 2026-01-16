Trump v Bielom dome prijal šéfku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú
- DNES - 5:57
- Washington
Venezuelská opozičná líderka a laureátka Nobelovej ceny za mier María Corina Machadová sa vo štvrtok vo Washingtone stretla s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Biely dom označil schôdzku za „pozitívnu“, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Vyše hodinová schôdzka v Bielom dome bola prvým osobným stretnutím Trumpa s Machadovou. Počas jej trvania hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že Trump sa na stretnutie s Machadovou tešil, ale že si stojí za svojím „realistickým“ hodnotením, že v súčasnosti nemá podporu potrebnú na to, aby v krátkodobom horizonte viedla krajinu, cituje Reuters.
Machadová minulý týždeň oznámila, že sa plánuje čo najskôr vrátiť do Venezuely. Z krajiny odišla ešte v decembri, keď si v Nórsku preberala Nobelovu cenu, a odvtedy sa do vlasti nevrátila.
Trump však po zásahu USA vo Venezuele, ktorý 3. januára viedol k zvrhnutiu a zajatiu prezidenta Nicolása Madura, vyhlásil, že s Machadovou neplánuje spolupracovať, pretože vo Venezuele podľa neho „nemá podporu ani rešpekt“. Miesto nej podporil Madurovu námestníčku a aktuálne dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú.
V snahe udržať si Trumpovu priazeň 58-ročná Machadová dokonca ponúkla, že sa s prezidentom USA podelí o svoju Nobelovu cenu za mier. Trump predtým naznačil, že by mu ju mohla dať, keď sa stretnú, pripomína AFP. Nórsky Nobelov výbor však v tejto súvislosti upozornil, že to nie je možné.
„Keď je Nobelova cena udelená, nemôže byť odobratá, zdieľaná ani prevedená na iných. Rozhodnutie je konečné a platí navždy,“ uvádza sa v príspevku výboru na platforme X.
Po schôdzke s Trumpom sa Machadová, ktorá roky stála na čele kampane za ukončenie vlády Madura, pred Bielym domom stretla s so svojimi stúpencami. „Buďte si istí, že sa na prezidenta Trumpa môžeme spoľahnúť, čo sa týka slobody Venezuely,“ povedala podľa agentúry DPA.
Podľa agentúry Reuters Machadová tiež uviedla, že jej stretnutie s americkým prezidentom v Bielom dome prebehlo veľmi dobre a bolo „skvelé“. Nevyjadrila sa však, či Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier, ako predtým naznačila.
Medzitým naďalej rezonujú reakcie šoku z bleskového amerického zásahu vo Venezuele, ktorý viedol k zvrhnutiu a únosu Madura. píše AFP.
Kuba vo štvrtok vzdala hold 32 vojakom zabitým pri tejto operácii, z ktorých niektorí boli pridelení k Madurovej ochranke. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj kubánsky vodca Raúl Castro.
Lula sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva sa nezúčastní na podpisovaní obchodnej dohody medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur v sobotu v Paraguaji.
Trump vyzdvihol Machadovú za to, že mu venovala svoju Nobelovu cenu za mier
Americký prezident Donald Trump vyzdvihol vo štvrtok líderku venezuelskej opozície Maríu Corinu Machadovú za „nádherné“ gesto s Nobelovou cenou.
Machadová tvrdí, že Trumpovi odovzdala svoju Nobelovu cenu za mier
Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová vo štvrtok uviedla, že na schôdzke s americkým prezidentom Donaldom Trumpom mu odovzdala svoju medailu Nobelovej ceny za mier.
Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť, zhodnotila Kallasová
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu počas stretnutia s predsedami politických frakcií v Európskom parlamente vyhlásila, že s prihliadnutím na situáciu vo svete je možno dobrý čas začať piť.