Vláda Andreja Babiša získala dôveru poslancov
- DNES - 5:44
- Praha
Vláda českého premiéra Andreja Babiša získala dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Poslanci hlasovali po rekordných viac ako 24 hodinách rokovania. Dôveru vláde vyslovilo všetkých 108 poslancov koalície zloženej z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe. Proti hlasovalo 91 poslancov opozície, informuje TASR.
Schôdza sa začala ešte v utorok dopoludnia. V prejavoch sa po premiérovi vystriedali všetci ministri, ktorí predstavili svoje priority v jednotlivých rezortoch. Po nich vystupovali opoziční poslanci, ktorí vládu kritizovali a zdôvodňovali, prečo jej dôveru nevyslovia. Pozornosť vzbudili Piráti, ktorí počas prvého dňa schôdze k rečníckemu pultu cúvali. Podľa svojich slov tým chceli symbolicky ukázať, že nová vláda Česko potiahne vzad.
Okrem nich si médiá, ale aj ľudia na sociálnych sieťach všímali ministra zahraničných vecí a životného prostredia Petra Macinku, ktorý pri prejavoch opozície zdvíhal obočie, krútil hlavou, smial sa a robil rôzne grimasy. Keďže jeho miesto je hneď vedľa premiéra, ktorý v snemovni sedí za rečníkom, neustále ho snímala kamera.
Koalícia má v 200-člennej snemovni väčšinu 108 poslancov. Niektorí poslanci SPD mali pred schôdzou pochybnosti, či hlasovať za dôveru. Prekážalo im, že pred voľbami voličom sľúbili koniec akejkoľvek pomoci Ukrajine vrátane muničnej iniciatívy. Premiér Babiš však nedávno oznámil, že ČR bude projekt naďalej koordinovať a situáciu preto musel poslancom SPD vysvetľovať.
Jeden z najhlasnejších kritikov Jaroslav Foldyna následne uviedol, že poslancov SPD premiérovo vysvetlenie uspokojilo. Sľúbil im vraj, že fungovanie projektu sa bude naďalej preverovať. Vládu sa podľa jeho slov rozhodli podporiť najmä preto, lebo nechceli návrat Petra Fialu. „Aby som bol úprimný, nám v zásade nič iné nezostávalo, než rozhodnúť sa pre to, že vládu podporíme a nedovolíme návrat vlády Petra Fialu a ľudí, ktorí sú s ním spojení,“ povedal ešte v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radiožurnál.
