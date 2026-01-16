  • Články
Rutte a Zelenskyj rokovali o ruských útokoch a energetickej kríze na Ukrajine

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o najnovších ruských útokoch, ktoré na Ukrajine spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a tepla.

Hovoril som so Zelenským o energetickej situácii na Ukrajine, kde ruské útoky spôsobujú obrovské ľudské utrpenie, ako aj o pokračujúcom úsilí ukončiť vojnu,“ napísal Rutte na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov je NATO odhodlané zabezpečiť Kyjevu pokračujúcu podporu potrebnú na obranu krajiny aj na dosiahnutie trvalého mieru.

Zelenskyj doplnil, že s Ruttem diskutovali o „vážnych výzvach“ po posledných ruských úderoch, ako aj o potrebe posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu.

Na sieti Telegram poznamenal, že dúfa v zvýšenie dodávok vojenskej pomoci prostredníctvom európskych spojencov v rámci iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny).

Ukrajinský prezident vyhlásil, že v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi a európskymi partnermi bol dosiahnutý „výrazný pokrok“ pri hľadaní riešenia pre ukončenie vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky.

Zdroj: Info.sk, TASR
