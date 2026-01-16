Rutte a Zelenskyj rokovali o ruských útokoch a energetickej kríze na Ukrajine
- DNES - 5:20
- Brusel/Kyjev
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte vo štvrtok telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o najnovších ruských útokoch, ktoré na Ukrajine spôsobili rozsiahle výpadky elektriny a tepla.
„Hovoril som so Zelenským o energetickej situácii na Ukrajine, kde ruské útoky spôsobujú obrovské ľudské utrpenie, ako aj o pokračujúcom úsilí ukončiť vojnu,“ napísal Rutte na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov je NATO odhodlané zabezpečiť Kyjevu pokračujúcu podporu potrebnú na obranu krajiny aj na dosiahnutie trvalého mieru.
Zelenskyj doplnil, že s Ruttem diskutovali o „vážnych výzvach“ po posledných ruských úderoch, ako aj o potrebe posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu.
Na sieti Telegram poznamenal, že dúfa v zvýšenie dodávok vojenskej pomoci prostredníctvom európskych spojencov v rámci iniciatívy PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny).
Ukrajinský prezident vyhlásil, že v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi a európskymi partnermi bol dosiahnutý „výrazný pokrok“ pri hľadaní riešenia pre ukončenie vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky.
Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť, zhodnotila Kallasová
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v stredu počas stretnutia s predsedami politických frakcií v Európskom parlamente vyhlásila, že s prihliadnutím na situáciu vo svete je možno dobrý čas začať piť.
Vláda Andreja Babiša získala dôveru poslancov
Vláda českého premiéra Andreja Babiša získala dôveru Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR. Poslanci hlasovali po rekordných viac ako 24 hodinách rokovania.
Biely dom: Európske jednotky v Grónsku neovplyvnia Trumpov zámer získať ostrov
Vyslanie európskych jednotiek na cvičenia do Grónska nijako neovplyvní zámer amerického prezidenta Donalda Trumpa získať toto dánske autonómne územie.
Biely dom: Irán po tlaku USA upustil od popráv 800 demonštrantov
Irán po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil 800 popráv demonštrantov zadržaných počas viac ako dva týždne trvajúcich protivládnych protestov, ktoré bezpečnostné zložky tvrdo potláčajú.