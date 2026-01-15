Biely dom: Irán po tlaku USA upustil od popráv 800 demonštrantov
- DNES - 20:32
- Washington
Irán po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil 800 popráv demonštrantov zadržaných počas viac ako dva týždne trvajúcich protivládnych protestov, ktoré bezpečnostné zložky tvrdo potláčajú.
Vo štvrtok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá však upozornila, že vojenská intervencia USA v krajine je stále možnosťou.
„Prezident sa dnes dozvedel, že 800 popráv, ktoré boli naplánované a mali sa uskutočniť včera, bolo pozastavených,“ uviedla hovorkyňa. Na stole sú však podľa nej aj naďalej všetky možnosti, pričom Trump varoval Teherán pred „vážnymi dôsledkami“, ak bude pokračovať zabíjanie demonštrantov.
V stredu Trump podľa vlastných slov dostal informáciu, že „zabíjanie a popravy v Iráne sa skončili“. Vyjadril sa tak po tom, čo nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) oznámila, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali. Deň predtým vyzval Iráncov, aby pokračovali v rozsiahlych celonárodných protestoch a prevzali kontrolu nad inštitúciami. Ubezpečil ich, že „pomoc je na ceste“.
Spojené kráľovstvo zvýši maximálny vek pre vojakov v zálohe na 65 rokov
Spojené kráľovstvo vo štvrtok oznámilo, že v záujme posilnenia svojich vojenských schopností zvýši maximálny vek, v ktorom môžu byť v prípade núdze povolaní do služby vojaci v zálohe, na 65 rokov.
Von der Leyenová prisľúbila Grónsku väčšiu podporu Európskej únie
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok prisľúbila väčšiu podporu Európskej únie pre Grónsko po bezvýsledných rokovaniach amerických, grónskych a dánskych predstaviteľov vo Washingtone.
Politico: Maďarské parlamentné voľby budú najdôležitejšími voľbami v rámci EÚ
Voľby do maďarského Národného zhromaždenia 12. apríla označil vo štvrtok magazín Politico za najdôležitejšie voľby v rámci Európskej únie v roku 2026.
Figeľ: Mier v Európe je možné dosiahnuť novým Schumanovým a Marshallovým plánom
Vojna na Ukrajine sa v budúcnosti môže vyvinúť troma smermi: zlým, oveľa horším a nádejným.