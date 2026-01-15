Spojené kráľovstvo zvýši maximálny vek pre vojakov v zálohe na 65 rokov
- DNES - 20:22
- Londýn
Spojené kráľovstvo vo štvrtok oznámilo, že v záujme posilnenia svojich vojenských schopností zvýši maximálny vek, v ktorom môžu byť v prípade núdze povolaní do služby vojaci v zálohe, na 65 rokov. Doteraz to bolo o 55 rokov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Británia tiež zníži nároky na ich povolávanie aj pre „vojnové prípravy“. V súčasnosti môže veteránov povolávať iba v prípade „národného nebezpečenstva, závažného stavu núdze alebo útoku na Spojené kráľovstvo“. Zmeny by mali vstúpiť do platnosti na jar 2027.
„Tieto reformy nám umožnia rýchlo mobilizovať tieto talenty v čase, keď je to najdôležitejšie, posilniť našu pripravenosť a zosúladiť sa s podobným prístupom, aký prijímajú mnohé sily NATO,“ vyhlásil vedúci najnovšej iniciatívy generál Paul Griffiths.
Agentúra Reuters píše, že európske krajiny ako Francúzsko či Nemecko podnikajú kroky na zvýšenie počtu svojich záloh v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu a na výzvy Spojených štátov, aby Európa prevzala väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu.
